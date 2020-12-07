Апостольский нунций в России отслужил первую Мессу в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве

6 декабря 2020 года во второе воскресенье Адвента в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве была отслужена торжественная Святая Месса под предстоятельством архиепископа Джованни Д’Аниелло, сменившего на посту Апостольского нунция в России архиепископа Челестино Мильоре. Подробности сообщает наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина.

Назначенный еще 1 июня 2020 года новый посол Ватикана смог приехать в Москву лишь 23 октября. Такая задержка была вызвана определенными ограничительными мерами, связанными с пандемией COVID-19.

Весьма символично, что первая Св. Месса в нашей стране была совершена ватиканским дипломатом в день календарной и литургической памяти святого Николая Чудотворца, глубоко почитаемого многими верующими в России — как католиками, так и православными.

Апостольскому нунцию сослужили: митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци, секретарь нунциатуры о. Петр Тарнавский, настоятель прихода Кафедрального собора о. Владимир Кабак, настоятель прихода Св. Ольги о. Дариуш Пеляк, настоятель францисканского монастыря Братьев Меньших Конвентуальных о. Петр Корнелюк, OFMConv, викарий архиепископа Армянской Католической Церкви в России протоархимандрит Петрос Есаян.

Обращаясь с приветственным словом к высокому гостю, архиепископ Павел Пецци горячо поприветствовал посла Папы Франциска.

В свою очередь архиепископ Джованни Д’Аниелло сообщил о намерении служить богослужение на русском языке, заранее попросив у всех присутствующих прощения и призвав не судить его слишком строго за возможные ошибки.

По традиции эта Святая Месса, поскольку она пришлась на первое воскресенье месяца, завершилась процессией с Пресвятыми Дарами вокруг Кафедрального собора. В торжественной процессии принял участие и представитель Святейшего Престола.