Апостольский нунций в России будет представлять Святой Престол также в Узбекистане

14 января Папа Франциск назначил Апостольским нунцием в Узбекистане архиепископа Джованни д’Аниелло, который с 1 июня прошлого года является также Апостольским нунцием в Российской Федерации. На новом посту, так же, как и в России, он сменил архиепископа Челестино Мильоре, уже более года представляющего Святейший Престол во Франции.

Источник: Vatican News