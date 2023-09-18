Апостольский нунций в РФ отслужил Святую Мессу памяти Пресвятой Девы Марии Скорбящей

15 сентября, на другой день после праздника Воздвижения Креста, Католическая Церковь воспоминала страдания Марии Скорбящей. Традиция почитания страданий Богородицы уходит корнями в Средние века. Первые письменные упоминания об этом относятся к 1412 году. В XIV веке была составлена литургическая секвенция Stabat Mater Dolorosa, которую Папа Пий VII включил в число официальных богослужебных текстов. А в 1912 году Папа Пий Х установил празднование Матери Божией Скорбящей.

Пресвятая Дева Мария Скорбящая для многих народов является Святой Покровительницей их стран (Словакии, Польши, Венгрии, Мальты). В Словакии храмы, посвященные Деве Марии Скорбящей, начали строиться после 1250 г. и постепенно их число достигло более 45 храмов и часовен. Во второй половине XVI в. была построена базилика Девы Марии Скорбящей в Шаштине, где в настоящее время проходят главные торжества, посвященные этому празднику. После провозглашения Папой Пием XI в 1927 году Девы Марии Скорбящей Святой Покровительницей Словакии почитание её настолько возросло, что с 1966 года этот праздник был введен в ранг государственных.

Поэтому неслучайно, что в этот день (15 сентября 2023 г.) чрезвычайный и полномочный посол Словакии в России Любомир Регак пригласил своих друзей и коллег по дипломатической миссии на Святую Мессу в московский Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Среди почетных гостей, кто пришел поздравить представителей Словакии с их национальным праздником, были послы и сотрудники посольств и дипломатических миссий: Великобритании, Польши, Бахрейна, Коста-Рики, Бельгии, Мальты, Чили, Перу, Ирландии, Албании, Канады, Кипра, Венгрии, Бангладеш, Бразилии, Латвии, Литвы, Македонии, Греции, Болгарии, Португалии, Люксембурга, Германии и других стран.

Торжественное богослужение возглавил Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни Д’Аниелло, который в начале Святой Мессы поприветствовал собравшихся и поздравил всех с праздником, отдельные слова поздравлений были обращены к послу Словакии, где память Девы Марии Скорбящей отмечается как национальный праздник.

Литургия слова началась с чтения Послания к Евреям, которое прочел посол Словакии Любомир Регак, сначала на родном, а потом и на русском языке. Перед чтением Евангелия прозвучала секвенция Stabat Mater Dolorosa.

Проповедующий на богослужении настоятель прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии о. Дмитрий Новоселецкий отметил, что, празднуя память Девы Марии Скорбящей, мы не должны забывать, что Она еще и Царица Мира, и наша общая Матерь, Которая непрестанно заботится о нас и обо всем мире, являя нам пример принятия воли Божьей. И мы, доверяясь Ее материнской заботе, должны открыть наши сердца, чтобы в них воцарился мир, которым мы сможем делиться со всем миром.

После благословения, преподанного Апостольским нунцием, представители посольств и дипломатических миссий собрались у главного алтаря храма, чтобы сделать памятную фотографию и еще раз поздравить посла Словакии и его супругу с их национальным праздником.



Текст и фото: Ольга Дубягина

Источник: Информационная служба Архиепархии