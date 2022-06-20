Апостольский нунций в РФ Джованни Д’Аниелло принял участие в праздновании Corpus Domini в Москве (ФОТО)

В воскресенье 19 июня, когда католики по всей России отмечали Торжество Святейшего Тела и Крови Христа, в московском кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на празднование собрались священнослужители, монашествующие и миряне московских приходов и Подмосковья. В торжестве также приняли участие Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни Д’Аниелло и секретарь нунциатуры свящ. Петр Тарнавски.

Вначале богослужения, состоявшего из Святой Мессы и Крестного хода со Святыми Дарами, предстоятельствующий архиепископ-митрополит Павел Пецци поблагодарил посланника Папы Франциска за его участие, отметив, что «его присутствие это всегда для нас повод утешения и чувства близости Святейшего Отца».

По завершению Литургии монс. Джованни Д’Аниелло принял участие в Евхаристической процессии по территории кафедрального собора, которая началась от главного алтаря храма и завершилась у большого креста возле главного входа в собор.

Благословляя присутствующих Пресвятыми Дарами по окончании процессии, монс. Павел Пецци сказал: «Не забывайте, что Евхаристия это живой, реальный знак реального присутствия Христа. Принимать Причастие, участвовать в Причастии — это значит быть в дружбе со Христом. И пусть благословение сохранит эту дружбу в наших сердцах, в ваших семьях и в нашем городе, на который простирается благословение Пресвятых Тайн».



Текст и фото Ольги Дубягиной