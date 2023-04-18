Апостольский нунций в РФ и Председатель ККЕР посетили Патриаршую Пасхальную Службу в храме Христа Спасителя (ФОТО)

В ночь с 15 на 16 апреля 2023 г. в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил богослужения Пасхи – полунощницу, крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию свт. Иоанна Златоуста.

Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» был совершен крестный ход по стилобату вокруг храма Христа Спасителя.

По традиции после пения пасхального канона в алтаре Патриарх Кирилл, архиереи и духовенство сменили белые облачения на красные.

Предстоятель Русской Православной Церкви за пасхальной заутреней прочитал «Слово огласительное» святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.

Пасхальное Евангелие (Ин. 1:1-17) читалось на одиннадцати языках. Патриарх начал чтение на греческом и латинском, затем Евангелие также читалось на древнееврейском (иврите), церковнославянском, русском, арабском, украинском, гагаузском, французском, английском, испанском языках.

После заамвонной молитвы предстоятель Русской Церкви освятил артос.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя посетили Президент Российской Федерации Владимир Путин и мэр г. Москвы Сергей Собянин.

Также на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя присутствовали Председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци, Апостольский нунций (посол Ватикана) в РФ архиепископ Джованни Д’Аниелло и Викарий Архиепископа для России Армянской Католической Церкви протоархимандрит Петрос Есаян.

Секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата иеромонах Стефан (Игумнов) ранее заявил ТАСС, что с самого начала понтификата нынешнего Папы Римского Франциска взаимоотношения между Русской Православной и Римско-Католической Церквями характеризуются «большой открытостью, взаимным интересом и реализацией многих совместных проектов».



По материалам ТАСС и patriarchia.ru

Фото: Олег Варов и Сергей Власов / patriarchia.ru