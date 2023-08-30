Анонс: 4 октября Папа обнародует вторую часть энциклики «Laudato si'»

Утром 30 августа на общей аудиенции в Зале Павла VI Папа Франциск напомнил о Всемирном дне молитвы о защите творения, который состоится 1 сентября.

В начале сентября также начнётся всемирная акция «Время творения», призванная побудить современников встать на защиту планеты, нашего общего дома. Экуменические и молитвенные мероприятия будут проходить до 4 октября, праздника святого Франциска Ассизского, отметил Папа:

«В этот день я намерен опубликовать увещевание, вторую часть (энциклики) Laudato si’. Давайте присоединимся к нашим братьям и сёстрам христианам в заботе о творении как о священном даре Творца, – призвал Епископ Рима. – Встанем на сторону жертв экологической и климатической несправедливости, стремясь положить конец бессмысленной войне против нашего общего дома, ужасной мировой войне. Я призываю всех трудиться и молиться, дабы наш дом вновь изобиловал жизнью».