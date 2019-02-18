Английский хор Byron Consort спел в католическом соборе Москвы

Хор британской школы Хэрроу Byron Consort, названный так в честь одного из знаменитых выпускников этого частного учебного заведения — лорда Байрона, начал гастроли в России. У хора запланировано несколько концертов в Москве, Петербурге, Владимире и Суздале.

Школа Хэрроу – одна из старейших и самых знаменитых в Англии, в ней учатся свыше 800 мальчиков, все на полном пансионе. Из многочисленных прославленных выпускников наиболее известен, пожалуй, Уинстон Черчилль.

Элитный вокальный ансамбль был создан при школе Хэрроу в 2001 году Филиппом Эвансом, который и поныне руководит им, насчитывает в своем составе около двух десятков учеников, исполняющий духовную и светскую музыку без аккомпанемента

С первых дней своего создания Хор Byron Consort участвует в богослужениях и концертах в соборе Св. Павла, Вестминстерском аббатстве, Вестминстерском, Винчестерском, Солсберийском, Кентоберийском и Чичестерском соборах, в часовне Св. Георгия в Винзерском замке и во многих других лондонских церквях, и по приезде в Москву, ансамбль также не стал изменять своей традиции, приняв участие в богослужении в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, а затем дав благотворительный концерт.

Среди музыкальных произведений, исполненных хором в воскресенье, 17 февраля, были «Ave Maria» Жака Аркадельте, «Ave Regina coelorum» Франсиско Герро, «In pace» Грейстона Айвза, «Ave Maria» Игоря Стравинского.

Публика тепло встретила гостей из «туманного Альбиона», а после концерта общение с музыкантами продолжилось в фойе храма.



Текст и фото — Ольга Дубягина