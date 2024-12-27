Angelus 26 декабря. Святой Стефан учит свидетельствовать о Боге

Возглавив чтение молитвы Angelus в праздник св. Стефана, первомученика за веру во Христа, Святейший Отец отметил, что и сегодня многие христиане подвергаются гонениям и погибают за свою приверженность делу Евангелия. Передает русская служба Vatican News.

Размышляя над эпизодом побиения камнями Стефана из книги Деяний апостольских (см. 6.8-12; 7.54-60), Папа напомнил: умирая, Стефан молится за своих убийц. Как истинно свободный человек, он продолжает любить даже своих убийц и отдает за них свою жизнь, подобно Иисусу на Кресте, дабы они покаялись и, получив прощение, обрели вечную жизнь.

Диакон Стефан предстает перед нами как свидетель Бога, единственное желание Которого состоит в том, чтобы все люди спаслись и чтобы никто не погиб: свидетельство первомученика говорит об Небесном Отце, Который всегда хочет добра для каждого из Своих детей, никого не исключая. Бог не устает искать и принимать их обратно, когда, заблудшие, они возвращаются к Нему с покаянием. Бог – это Отец, Он прощает всегда и прощает всё, подчеркнул Папа.

В праздник святого первомученика Епископ Рима упомянул о множестве христиан, подвергающихся в наши дни гонениям и даже рискующих жизнью ради Евангелия:

«То, что мы сказали о Стефане, относится и к ним. Они позволяют убивать себя не по слабости и не для защиты какой-то идеологии, но чтобы все приобщились к дару спасения, который они получили от Господа Иисуса Христа. И делают они это в первую очередь ради своих убийц, которые больше других нуждаются в прощении и искуплении».

«Давайте спросим себя: хотим ли мы, чтобы все познали Бога и спаслись? Желаем ли мы добра тем, кто заставляет нас страдать?» – предложил Папа и призвал молиться о всех гонимых за веру.

«Да поможет нам Мария, Царица мучеников, быть отважными свидетелями Евангелия ради спасения мира», – воззвал Святейший Отец, завершая размышление.