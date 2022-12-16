Алтарь Санта-Лючия-деи-Маньоли, шедевр эпохи Возрождения, восстановлен в своих первоначальных цветах

Созданная между 1445 и 1447 годами для главного алтаря церкви Санта-Лючия-деи-Маньоли во Флоренции картина, написанная темперой на доске, изображает восседающую на троне Мадонну с Младенцем в окружении святых Франциска Ассизского и Иоанна Крестителя слева и святых Зиновия и Лючии справа.

Лючия (святая Луция, Лукия Сиракузская) изображена держащей свои глаза на тарелке – их вырвали, по преданию, перед ее мученической кончиной. Дева Мария сидит под балдахином со сводчатыми ребрами и колоннами, мягкий свет льется через открытый двор. Верхушки трех апельсиновых деревьев сосредоточены в стрельчатых арках высоко на заднем плане.

Эта работа является старейшим известным примером прямоугольного запрестольного образа без золотого фона, который был обязательным в его готических предшественниках. Это также первая «Священная беседа», то есть картина с изображением Мадонны с Младенцем и со святыми, находящимися в одном масштабе в одном пространстве. Мастерство света Венециано, точная геометрическая перспектива и сложная архитектурная обстановка делают алтарь святой Лючии одним из самых важных и новаторских произведений Флоренции 15 века.

Проект реставрации начался в 2019 году. Когда алтарь поступил в коллекцию галереи Уффици, его подвергли радикальной очистке и покрыли клеем. Это крайне инвазивное вмешательство повредило краску – былая яркость цветов потускнела до неузнаваемости. Устранение этого ущерба было сложной операцией и заняло даже больше времени, чем ожидалось, из-за пандемии COVID, сообщил Тhe Нistory Вlog.

Однако долгие труды оправдали ожидания. Новая реставрация вернула к жизни блестящие розовые, зеленые, синие и ярко-белые цвета оригинальной краски. Палитра «цвета пасхального яйца» придает сцене почти сюрреалистический, фантастический вид. Стало заметнее необычайное богатство деталей: пол с инкрустацией из розового, зеленого и белого мрамора, тонкая надпись на ступенях, кропотливые узоры декоративного рисунка на пьедестале под ногами Девы Марии и на ризе и митре святого Зиновия.

Работа будет выставлена ​​для публики только на один день 21 декабря в Лаборатории Opificio delle Pietre Dure. Она вернется на свое постоянное место в галерее Уффици лишь в начале следующего года.

Источник: «Седмица»