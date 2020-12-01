Адвентовские проповеди кардинала Канталамессы

Начинаются традиционные адвентовские встречи для прелатов Римской Курии: как обычно, они будут проходить по пятницам в присутствии Святейшего Отца.

Проповедник Папского дома кардинал Раньеро Канталамесса сообщил, что вдохновение для пятничных размышлений он почерпнул из 90-го (89) Псалма: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое», — а темой проповедей будет «Пандемия: повод для размышлений над некоторыми вечными истинами».

«В год, отмеченный великим и ужасным фактом коронавируса, — пишет проповедник Папского дома, — мы стараемся усвоить урок, который каждый из нас может извлечь для своей духовной жизни. Вечные истины, над которыми это печальное событие побуждает нас размышлять, — это, во-первых, то, что все мы смертны и не имеем на земле постоянного жилища; во-вторых, что жизнь верующего не заканчивается смертью, поскольку нас ожидает жизнь вечная; в-третьих, что мы не одиноки и не покинуты на маленькой лодке, какой является наша планета, — потому что Слово стало плотью и обитало с нами».

Пятничные проповеди прелаты будут слушать в Зале Павла VI, который даёт возможность соблюдать необходимое расстояние между присутствующими.