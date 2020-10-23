Аборты: в Польше победили защитники жизни

Конституционный суд Польши принял историческое решение: 11 голосами «за» при двух «против» добровольное прерывание беременности по причине пороков развития плода признано неконституционным.

Аборты по причине дефекта плода были предусмотрены законом 1993 года, вместе с абортом после изнасилования и при угрозе жизни матери.

Решение суда – это ответ на прошение 119 депутатов, которые утверждали о нарушении конституционных принципов, защищающих жизнь каждого индивидуума. Судьи согласились с этой аргументацией и признали аборт в случае порока развития плода противоречащей трем статьям Основного закона: о защите человеческой жизни (ст. 38), об уважении и защите достоинства человека (ст. 30) и о дискриминации (ст. 32).

Приветствуя решение Конституционного суда, польские епископы заявили, что концепция «жизни, недостойной быть прожитой», находится в противоречии с принципами правового демократического государства. Жизнь всех людей от зачатия до естественного конца имеет одинаковую ценность и требует одинаковой защиты со стороны государства. Епископы напомнили о словах Иоанна Павла II: демократия измеряется отношением к самым слабым членам общества.

«Каждый человек, слушающий свою совесть, — отметил президент польского епископата Станислав Гондецкий, — осознает, что отказ в праве на жизнь человеку, прежде всего из-за его болезней, — это неслыханное варварство».

Монсеньор Гондецкий добавил, что государство и Церковь должны окружить особой заботой тех детей, жизнь которых будет сохранена благодаря решению Конституционного суда.



Ольга Сакун

Источник: Vatican News