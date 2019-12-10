8 декабря исполнилось 150 лет со дня открытия I Ватиканского Собора

150 лет назад, 8 декабря 1869 года, Папа Пий IX открыл Вселенский Собор Католической Церкви, вошедший в историю как I Ватиканский. Среди решений Собора – догмат о безошибочности Папы в вопросах веры и нравственности.

В I Ватиканском Соборе приняло участие около 700 католических епископов. Заседания продолжались почти десять месяцев, до октября 1870 года, когда Рим был взят войсками новорожденного итальянского государства. Хотя Рим был официально провозглашен столицей объединенной Италии еще в 1861 году, он оставался центром Папской области, безопасность которой гарантировали расквартированные в Вечном Городе войска Наполеона III. Однако после поражения Франции в войне с Пруссией в 1870 году Папская область лишилась своего главного защитника. После занятия Рима войсками Итальянского королевства Собор был приостановлен на неопределенное время и так больше и не возобновил свои труды.

Открытие Собора было приурочено к 15-ой годовщине провозглашения догмата о Непорочном Зачатии Пресвятой Девы Марии и к пятой годовщине публикации «Силлабуса» – списка учений, осуждаемых Католической Церковью как «заблуждения» и «ереси». В ходе заседаний соборные отцы приняли ряд важных документов. В частности, 24 апреля 1870 была принята Конституция «Dei Filius», а 18 июля – Конституция «Pastor aeternus», провозглашавшая догмат о безошибочности Папы, когда он ex cathedra, т.е. сознательно выступая как Глава Церкви и Наставник всех христиан, формулирует церковное учение, касающееся веры или нравственности. Собор был отмечен противостоянием двух партий – «ультрамонтанов», настаивавших, в частности, на сохранении за Папой политической власти, и «галликанцев», выступавших за определённую автономию национальных Церквей. Именно ультрамонтаны поставили на повестку дня вопрос о безошибочности Папы.

После I Ватиканского Собора Папство на 60 лет оказалось в сложной ситуации с точки зрения политики ввиду аннексии Рима светским Итальянским государством. Папа Пий IX не признал законность упразднения Папской области и провозгласил себя «узником Ватикана». Ситуация была разрешена лишь в 1929 году в ходе переговоров с тогдашним правительством Италии во главе с Бенито Муссолини. Итогом эти переговоров стали Латеранские соглашения, в соответствии с которыми возникло Государство Ватикан, существующее и по сей день.

Источник: Благовест-инфо