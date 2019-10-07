7 октября. Дева Мария Святого Розария. Память. Октябрь – месяц Святого Розария

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДУХОВЕНСТВО И ВЕРНЫХ ПРИХОДА ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ ЦАРИЦЫ СВЯТОГО РОЗАРИЯ В ТОМСКЕ, ОТМЕЧАЮЩИХ СЕГОДНЯ СВОЙ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК!

Празднование, посвященное Деве Марии Святого Розария, было установлено святым Папой Пием V в память о славной победе христианского флота над турками в гавани Лепанто 7 октября 1571 г. В ранее изданном Бреве Consueverunt (14 XI 1569 г.) Папа призывал читать молитву Розария, чтобы сделать возможной эту победу. Успех в битве был приписан заступничеству Пресвятой Богородицы, и христианский мир, естественно, пожелал возблагодарить Ее за это.

Папа Климент XI сделал этот праздник обязательным во всей Церкви и опубликовал в связи с ним девять ставших широко известными энциклик о святом Розарии. Пий X окончательно назначил днем празднования 7 октября. Ныне его главной темой стала молитва святого Розария, ее значение для жизни и благочестия верных. Напомним также, что молитве Святого Розария посвящен ныне весь месяц октябрь.

Под именем Розария объединена совокупность молитв, посвященных, подобно розам, Пресвятой Богородице. Дни, проведенные Марией на земле, напоминали розы – белые, символизирующие кротость и чистоту; и алые, символизирующие страдания и любовь. Влюбленный в Марию святой Бернард называл Ее Розой из снега и крови. Пытались ли мы когда-нибудь с помощью Розария проникнуть в тайну Ее жизни, присвоить ее себе день за днем?

Мы можем сделать это, размышляя о сценах, или тайнах, из жизни Иисуса и Марии, вплетенных в бусинки, на которых мы произносим наше Радуйся Мария. В сценах Розария, поделенных на три (а после издания посвященного Розарию Апостольского послания Папы Иоанна Павла II – и на четыре) части, мы размышляем о различных аспектах Великой Тайны нашего Спасения – Воплощении, земном Служении Христа, Искуплении и Вечной жизни. И в каждой из этих сцен некоторым образом участвует и Пресвятая Богородица.

Настоящая молитва по Розарию – это не монотонное повторение Радуйся Мария, а любовное созерцание нашей Заступницы. Кроме того, с чтением каждой тайны или даже каждой отдельной молитвы можно связывать определенное намерение. Размышление, которым сопровождается чтение молитв, является обязательным. Оно приносит душе ни с чем несравнимую пользу. Мы научаемся чувствовать то, что чувствовал Христос, и погружаемся в атмосферу трепетного благоговения. Мы радуемся радостям Христа, страдаем при виде Его страданий, предвосхищаем славу Его Воскресения.

Чтобы наше размышление было максимально эффективным, необходимо перед тем как произносить «Радуйся, Мария» на каждом десятке бусинок и «Отче наш», помедлить несколько секунд – три или четыре – в безмолвном раздумье, осмысливая соответствующую тайну Розария. Можно размышлять, идентифицируя себя с одним из участников событий, пытаясь представить, что могли чувствовать Иисус, Мария, Иосиф… Таким образом мы сможем «войти» в ту или иную сцену. Наш Розарий станет беседой с Марией, а Она введет нас в общество Своего Сына. Не прерывая своих повседневных трудов, мы проникнем в сокровенный смысл истин исповедуемой нами веры. Размышления, которым можно предаваться везде – в транспорте, на улице, на работе…, – сделают нас улыбчивыми и доброжелательными. Через Марию, мы присвоим себе жизнь Иисуса. Мы возлюбим Его и нашу Небесную Матерь.

По завершении полного круга молитв на четках, сопровождаемых размышлениями о жизни Христа и Богородицы, мы читаем Литанию Пресвятой Богородице. Иногда к ней можно присоединить еще несколько прошений, принятых в нашей Поместной Церкви, в нашем приходе или отвечающих нашим личным обстоятельствам.

Форма литании складывалась постепенно, на протяжении многих веков. В ее основе лежат краткие молитвенные воззвания, первую часть которых произносил священник, а вторую, ответную – верные. Подобные воззвания входили в чин святой Мессы, как и в чин торжественных процессий. Первоначально они были обращены к Иисусу Христу, а затем появились обращения к Деве Марии и Святым. «Зародышем» Литании к Пресвятой Богородице можно считать и исполненные восторга и любви похвалы в Ее адрес в творениях Восточных Отцов.

Эту Литанию, теперь обычно читаемую после Розария, впервые стали торжественно исполнять в святилище города Лоретто около 1500 г. (отсюда и ее другое название – Лоретанская Литания), хотя появилась она, несомненное, намного раньше. Затем ее стали петь и в других городах.

Каждое из воззваний Литании – это краткое молитвенное восклицание, обращенное к Пресвятой Богородице и воспевающее какое-либо из Ее личных качеств. Эти воззвания, в свою очередь, объединяются в тематические группы, отражающие главные догматы Мариологии – о Богоматеринстве Марии, Ее приснодевстве, заступничестве, царственном достоинстве, и о Ее роли в жизни и благочестии верных. Все эти истины выражены в первой части формулы каждого из молитвенных воззваний.

Так, например, величая Марию Sancta Dei Genitrix (Пресвятой Богородицей), мы исповедуем Ее Богоматеринство; называя Ее Virgo virginum (Девой над девами), склоняемся перед Ее вечной и неповрежденной девственностью; призывая Ее как Mater Christi (Мать Христову), признаем Ее глубочайшее и неразрывное единение со Христом – истинным Посредником и Царем, и, следовательно, Ее достоинство Посредницы и Царицы…

Пресвятая Дева Мария – это Матерь Божия и Матерь наша. «Богородица» – вот самый главный из Ее титулов. В нем же неявно заключены и все прочие Ее наименования. Мать Христа, Мать Сотворителя и Искупителя, – это одновременно Мать пречистая и целомудренная, непорочная, нетленная, всеблагая, нескверная, Дева всесильная, милосердная, верная…

Матерь Божия, Посредница во Христе, неустанно служит людям. Эта Ее посредническая роль отражена в символических наименованиях, величающих Ее Ковчегом Завета и Вратами Небесными, через которые к нам сходит Бог, а мы восходим к Богу; Звездой утренней, в любой ситуации указывающей нам правильное направление движения; Исцелением больных, Прибежищем грешников (как же часто мы так Ее призываем!), Утешительницей скорбящих, Помощью верным…

Мария – это Царица вселенной, неба и земли, ибо Она – Матерь Создателя. Ее власти покорны ангелы, святые на небесах, верные, стремящиеся к святости на земле, и вообще все творения. По этой причине мы призываем Ее как Царицу ангелов, патриархов, пророков, апостолов, мучеников, исповедников, девственниц, всех святых. А заканчивается Литания титулами царствующей особы: Царица без греха зачатая, на небо вознесенная, Царица святого Розария, Царица мира…

Мария – это образец добродетели, пример всем нам, а потому мы называем Ее Зерцалом справедливости, Престолом мудрости, Источником нашей радости, Святыней Духа Святого, Святыней славы Божией, Святыней глубокой набожности, Розой таинственной, Башней Давида, Башней из кости слоновой, Домом драгоценнейшим…

Одно только перечисление этих славных титулов способно привести в восхищение. Как же велико духовное богатство, которым Бог одарил Марию! Как же должны быть счастливы все те, кому посчастливилось иметь такую Маму! Вот почему мы восхваляем Ее так часто, практически, каждый день. При этом мы можем использовать любое из воззваний Литании в качестве краткого молитвенного восклицания. Таким образом мы засвидетельствуем Марии, как сильно мы Ее любим, и как сильно в Ней нуждаемся.

По материалам книги Ф. Карвахала «В общении с Богом»