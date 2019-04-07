7 апреля — 25-я годовщина начала геноцида в Руанде

В ночь с 6 на 7 апреля 1994 г. (в тот год это была Светлая пасхальная седмица) в восточноафриканской стране Руанда после убийства в результате теракта президента Жювеналя Хабиариману начались чудовищные акты геноцида, продолжавшиеся более трех месяцев и унесшие по разным подсчетам от 500 тысяч до 1 миллиона жизней. Разразившийся беспрецедентный в истории геноцид (в его ходе скорость расправы над жертвами превышала аналогичный показатель в Холокосте времен Второй мировой войны) стал кульминацией многолетнего межэтнического конфликта между народностями тутси и хуту и длящейся с 1990 г. на этой почве гражданской войны. К сожалению, Католическая Церковь, достаточно широко представленная в Руанде, как и другие христианские деноминации (католичество исповедуют около 49% руандийцев, а всего христиан в стране свыше 90%), несмотря на героические личные усилия и самопожертвование многих своих иерархов и верных, не смогли предотвратить разыгравшейся трагедии. С другой стороны, именно масштабы страшной, порожденной ненавистью жатвы пробудили во многих переживших эти события совесть, что положило начало духовному обновлению. В настоящее время Церковь в Руанде не устает проповедовать святость жизни любого человека и отстаивать его достоинство независимо от этнической принадлежности.

За прошедшие годы Католическая Церковь выступила с многочисленными инициативами, призванными не допустить чего-либо подобного в будущем, возвещая Евангелие братства. В частности, Церковью были организованы в городах и поселках так называемые «группы примирения», со временем официально признанные центральными и местными властями, с участием обеих этнических общностей. Весьма серьезно руандийские католики подошли и к подготовке к горькому 25-летнему «юбилею» упомянутых трагических событий. Особым образом был пережит в Руанде в 2016 г. Юбилейный Год Милосердия. В 2017 г. отмечался 100-летний юбилей появления в стране первых местных священников, что стало поводом еще раз напомнить о христианских ценностях и творить покаяние за совершенные в прошлом грехи. А 2018 г. был прямо объявлен руандийскими епископами Годом Примирения. В этой связи ими было издано специальное Пастырское послание, а по всем приходам страны прошло паломничество мощей святой Терезы от Младенца Иисуса. Также был инициирован беатификационный процесс супружеской пары, одной из первых принявших мученическую смерть вместе с детьми ранним утром 7 апреля 1994 г.

По материалам Vatican News