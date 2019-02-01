5 февраля в ОАЭ станет выходным для участников Папской Мессы

В связи с предстоящим визитом Папы Франциска в Объединённые Арабские Эмираты Министерство человеческих ресурсов и эмиратизации страны заявило о своём решении: вторник 5 февраля будет выходным днём для работников частного сектора, которые примут участие в торжественной Святой Мессе под предстоятельством Епископа Рима.

В стране насчитывается около миллиона католиков (главным образом рабочих из азиатских стран), но только 135 тысяч из них смогут участвовать в Папской Мессе – именно столько может вместить спортивный комплекс «Зайед Спорт Сити» в Абу-Даби.

Для справедливого распределения билетов была проведена жеребьёвка между подавшими заявку, и в некоторых случаях только один член семьи сможет присутствовать на утренней Божественной литургии 5 февраля.

Министерство подчёркивает неизменную приверженность Объединённых Арабских Эмиратов делу межрелигиозного диалога: в пользу этого также говорит провозглашение в стране Года терпимости.



Источник: Vatican News