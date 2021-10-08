40-летие служения в священном сане отметил один из старейших католических клириков России

Сорок лет служения в священном сане отметил 1 октября 2021 года один из старейших католических клириков нашей страны отец Евгений Гейнрихс. В сам день юбилея торжественная Месса была совершена в Санкт-Петербурге, где священник прослужил более десяти лет, а на следующий день, 2 октября – в Москве.

Накануне, 1 октября, торжественная Месса, посвященная 40-летию служения о. Гейнрихса в пресвитерском сане, состоялась в базилике святой Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге. Ее возглавил юбиляр в сослужении десяти священников, в том числе настоятеля храма отца Павла Крупы. На богослужении присутствовали вспомогательный епископ архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.

Во время проповеди о. Евгений отметил, что вместо того чтобы учить собравшихся, хотел бы свидетельствовать о том, что наполняет его душу. «За последние дни я услышал много высоких слов в свой адрес, – сказал он. – Но основа моего служения не в стремлении к высотам, а в том, чтобы не останавливаться из-за ошибок. Если что-то делать, они всегда будут случаться, главное – не проваливаться в них».

Священник напомнил, что в допетровские времена письма было принято начинать с пожеланий здоровья, а заканчивать пожеланием: «Всегда о Господе радоваться». «Всегда», значит, при любых обстоятельствах, – пояснил отец Евгений. «Радоваться» – значит ощущать мир в душе и в разуме от того только, что Бог присутствует в нашей жизни. «Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты Мой» (Ис.43:1). Мы принадлежим Богу, это ли не повод для радости?»

Юбиляр признал, что радоваться непросто, глядя на то, что происходит в мире, но напомнил, что он принял благодать священства в день, когда Католическая Церковь празднует день памяти святой Терезы Малой из Лизье. «Спустя ровно сто лет после своей кончины она была провозглашена Учителем Церкви, – отметил священник. – За что? За ее искреннее отношение к Богу. За то, что она учила: извлекай радость из того, что ты должен поступать перед лицом Божиим так, как должен. Она хотела быть миссионером, хотя жила в затворе. Она хотела быть священником, хотя была женщиной. Она хотела быть святой и мученицей, и стала ею. Она – Учитель Церкви, потому что учит тому, что необходимо нам больше всего – радоваться в Боге».

По окончании богослужения епископ Николай Дубинин поздравил юбиляра от имени архиепископа Павла Пецци. Епископ напомнил, что о. Евгений вступил на путь служения Церкви в ту эпоху, когда христианская вера в России была гонима. «Богослужения в те времена проходили на квартирах, – отметил епископ Николай. – До религиозной свободы в стране было еще далеко. Но отец Евгений всегда был готов вложиться в каждое доброе начинание на благо Церкви и людей».

С приветственной речью выступил и настоятель храма св. Екатерины священник Павел Крупа. От имени ордена доминиканцев, членом которого является о. Евгений Гейнрихс, он преподнес юбиляру памятный подарок. С поздравлениями к отцу Евгению обратились миряне.

Мессу в московском храме св. Людовика Французского на Малой Лубянке возглавил митрополит архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци. По окончании Мессы он вручил юбиляру церковную награду – наперсный крест.

В своей проповеди на евангельское чтение о браке о. Евгений поделился размышлениями «о мирском и библейском» понимании этого сюжета. Более половины браков, по статистке, распадаются, и нельзя снимать ответственность со священников, совершавших таинство венчания над конкретными парами, считает он. Вместе с тем, заметил он, отрадно для пастырского сердца видеть венчающихся уже внуков тех, кого он венчал в молодости. Союз епископа и священника со своей общиной в христианской традиции – как на Западе, так и на Востоке – издавна уподоблялся браку, напомнил о. Евгений.

Он заметил, что за 40 лет его священнической жизни «приходилось видеть многое», и теперь, через десятки лет, «понимаешь, что если бы случилось по-моему, я был бы несчастнейшим человеком, ведь Бог настаивает на Своем, чтобы нам лучше узнать самих себя».

В своих «Юбилейных воспоминаниях», опубликованных на сайте прихода св. Екатерины на Невском, о. Евгений Гейнрихс рассказывает о восстановлении храма, первых службах в нетопленных помещениях, об открытии первой воскресной школы, о своих братьях-священниках и взаимодействии с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, апостольским администратором для католиков латинского обряда Европейской части России. «За границами моего повествования остались такие реалии моей тогдашней и последующей жизни, как: Орден, «Каритас», радио (в Москве и Санкт-Петербурге), семинария, епархия, деканат, подготовка книг к изданию и многое, многое другое. Также я, как умел, изо всех сил старался избегнуть упоминания событий для меня тяжелых и скорбных. Как и – гневных, укоризненных или горестных оценок. А ирония? «Ирония, – пишет Т. Манн, – есть пафос середины; она является интеллектуальной оговоркой, которая резвится между контрастами и не спешит встать на чью-либо сторону…». Воля ваша, но для меня она в разы предпочтительнее унылого брюзжания тех, кто тщится «успеть раньше Бога», – написал священник.

Евгений Георгиевич Гейнрихс родился 23 июля 1953 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский институт холодильной промышленности.

Был тайно рукоположен во священника восточного обряда 1 октября 1981 года на Украине греко-католическим епископом Павлом Василиком. В том же году вступил в орден доминиканцев-мирян, в 1988 году принес вечные обеты в ордене проповедников (доминиканцев). Первоначально служил в «подполье» на частных квартирах. Был связан с монахинями общины доминиканок восточного обряда, основанной матерью Екатериной Сиенской (Анной Абрикосовой), сообщает Википедия.

С 1989 года по 1991 был викарием прихода Лурдской Богоматери, с 1991 по 2002 год — настоятель церкви святой Екатерины на Невском проспекте. Затем работал в фонде «Христианская Россия» (Милан-Бергамо, Италия).

С 2009 года по 3 сентября 2017 года служил настоятелем церкви Божией Матери Неустанной Помощи в Петрозаводске. В настоящее время — викарий этого прихода.



Елена Дорофеева, Татьяна Цветкова

Фото Станиславы Новгородцевой, Татьяны Цветковой

Источник: Благовест-инфо