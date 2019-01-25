25 января. Обращение святого Апостола Павла. Праздник

Обращение святого апостола Павла является одним из важнейших событий в Истории Спасения. Савл, убежденный фарисей, враг христиан и гонитель Церкви, после явления ему Воскресшего Христа по пути в Дамаск, не только стал учеником Господа и принял Крещение, но и посвятил всего себя проповеди Евангелия. Павел стал величайшим апостолом, «более всех прочих апостолов потрудившимся», и основателем христианского богословия. Он вывел Церковь из ограничений иудаизма и перенес проповедь Христа в Европу, получив в итоге почетное имя «Апостола народов».

По традиции праздником Обращения апостола Павла завершается Неделя молитв о единстве христиан (с 18 по 25 января). Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент размышлений из книги Ф. Карвахала «В общении с Богом».

Я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что праведный Судия силен сохранить залог мой на оный день (Входной антифон, 2 Тим 1,12; 4,8).

Павел, будучи ревностным защитником Моисеева закона, видел в христианстве серьезнейшую угрозу иудаизму, а потому отдал всего себя делу уничтожения новорожденной Церкви. Впервые о нем упоминается на страницах Деяний Апостолов – Книги, воссоздающей историю ранней Церкви, в сцене убийства Первомученика Стефана, соучастником которого стал молодой Савл (Деян 7,60). Святой Августин обращает внимание на успешную молитву Стефана за юного гонителя. Позднее Павел отправится в путь, захватив с собой письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет последующих сему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим (Деян 9,2). Христианство распространялось очень быстро, благодаря эффективной поддержке Святого Духа и самоотверженному апостольскому свидетельству вновь уверовавших, во всех, даже самых неблагоприятных обстоятельствах: Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово (Деян 8,4).

Направляясь в Дамаск, Павел дышал угрозами и убийством на учеников Господа. У Бога, однако, были другие планы относительно этого незаурядного человека. Около полудня, когда до города было уже совсем недалеко, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь (Деян 9,3-5). И тогда Савл формулирует самый главный вопрос, ставший плодом его обращения и веры, и свидетельствующий о его готовности стать на путь служения: Господи! что мне делать? (Деян 22,10). Теперь Павел – это другой человек. В одно мгновенье ему с предельной ясностью открылось подлинное положение дел. Вера побуждает его предать всего себя в руки Божии. Что мне сейчас делать? Чего Ты ждешь от меня, Господи?

Я знаю, в Кого уверовал… Эти слова можно считать эпиграфом ко всей последующей жизни святого апостола Павла. Познав Христа, он был настолько поглощен Им, что всё остальное казалось ему не более, чем «тенью». То, что не относилось ко Христу и не служило делу Христа, не имело отныне ни малейшего значения. «Лишь одного бежал он, и страшился – оскорбить Бога. И ничего более. Потому и не жаждал ничего, разве лишь быть во всём угодным Господу и возвещать Его всем народам», — говорит в своей проповеди, посвященной Апостолу язычников, святой Иоанн Златоуст.

Встретившись с Иисусом, Павел тотчас всем сердцем обратился к Богу. С тою же ревностью, с какой он прежде гнал христиан, а, благодаря помощи благодати, – с еще более неукротимой и пламенной, Павел приступил к служению своим новым идеалам. Он сделал своей заповедь, полученную прежде другими апостолами, ту заповедь, о которой сообщает сегодняшнее Евангельское чтение: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари (Мк 16,15). Павел взял на себя это обязательство, и с того мгновенья оно стало смыслом всей его жизни.

Обращение Павла как раз и состоит в том, что он позволил Христу, встреченному им по пути в Дамаск, войти в свою жизнь и подчинить ее единственной цели – проповеди Евангелия. Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему (Рим 1,14-16).

Я знаю, в Кого уверовал… Ради Христа Павел готов рисковать, подвергая опасности свою жизнь. Ради Него Он готов терпеть усталость, тяготы, неудачи, лишения… Всё это – только для того, чтобы приобрести для Бога хотя бы одну душу. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? (2 Кор 11,24-29).

Вся жизнь Павла была сосредоточена на Господе. Поэтому он, несмотря на всё, что ему пришлось вытерпеть, несмотря на то, что в конце жизни ему придется остаться в полном одиночестве, сможет сказать: я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа (2 Кор 12,10). Счастье Павла – как и наше – обусловлено не отсутствием тягот, а общением с Иисусом и служением Ему от всего сердца и изо всех сил.

Мы закончим наше размышление словами из Вступительной молитвы сегодняшней святой Мессы: Боже, научивший весь мир проповедью святого апостола Павла, молим Тебя, даруй нам, празднующим ныне обращение его, по его примеру стремиться к Тебе и быть в мире свидетелями истины Твоей.