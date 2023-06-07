25 лет епископской хиротонии Преосвященного Клеменса Пиккеля

7 июня 2023 года Владыка Клеменс Пиккель, ординарий Епархии Святого Климента в Саратове отмечает 25-ю годовщину своей епископской хиротонии.

Клеменс Пиккель, родившийся на территории Восточной Германии (бывшей ГДР), был рукоположен в священники в 1988 г., а уже в 1990 г. приехал в СССР, чтобы заниматься пастырской деятельностью на огромной территории продолжавшегося 70 лет государственного атеизма, тогда почти лишенной священников. После двух лет служения в Таджикистане он в 1991 г. был назначен настоятелем католического прихода в городе Марксе Саратовской области (где до этого настоятелем был будущий ординарий Преображенской епархии в Новосибирске Иосиф Верт). А спустя год отец Клеменс стал деканом Поволжского региона.

23 марта 1998 г. Папа Иоанн Павел II назначил его вспомогательным епископом для служения в Администратуре для католиков латинского обряда Европейской части России. Епископская хиротония имела место 7 июня 1998 г. в городе Марксе. 23 ноября 1999 г. епископ Клеменс Пиккель возглавил вновь образованную Апостольскую администратуру Юга Европейской части России, а с 11 февраля 2002 г., с учреждением на территории России полноценных епархий, стал ординарием Епархии Святого Климента в Саратове.

В Конференции католических епископов России (ККЕР) Владыка является председателем сразу двух комиссий — Комиссии по делам мирян, движений и молодежи, а также Комиссии по вопросам пастырской деятельности и призваний.

Кроме того с благодарностью отметим, что епископ Клеменс очень любит искусство фотографии и не раз любезно предоставлял свои фото нашему изданию.

25 лет епископского служения – это славная веха, которая знаменует собой целый этап архипастырского служения. Редакция «СКГ» сердечно поздравляет Владыку Клеменса с его славным юбилеем, желает ему сил, здоровья и терпения, и, конечно же, благословения Божия в его столь нужных и полезных пастырских трудах во благо народа Божия как в его собственной епархии, так и во всей России!