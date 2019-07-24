24 июля. Святая Ольга. Память

Княгиня Ольга (в св. Крещении – Елена) – правила Киевской Русью с 945 по 960 гг. Первой из правителей Древней Руси приступила к св. Крещению. В ее правление христианство начало активно проникать на Русь, и этот лавинообразный процесс завершился всеобщим Крещением Руси в 988 г., при ее внуке, князе Владимире Киевском.

Основные сведения о жизни Ольги, признанные достоверными, содержатся в «Повести временных лет» Нестора Летописца, ее Житии из «Степенной книги», сочинении жившего в XI веке монаха Иакова «Память и похвала князю русскому Володимеру», и в тексте «О церемониях византийского двора», принадлежащем перу императора Константина Багрянородного. Сведения о княгине Ольге есть и в иных источниках, но они часто сводятся к пересказу расхожих сюжетов, а потому историки ставят их под сомнение.

Нет согласия в источниках относительно возможного года рождения Ольги. Большинство современных исследователей называют в этой связи 920 г. или близкую к нему дату.

Имя «Ольга» может быть скандинавского происхождения (Хельга) и родилась она в деревне Выбуты в 12 км от Пскова в незнатной и небогатой семье. Впрочем, по другим источникам она родилась в Изборске в знатной славянской семье и наречена была именем Прекраса. В Ольгу ее переименовал князь Олег («вещий»), правивший Русью от имени юного еще Игоря Рюриковича, когда выдавал ее замуж за своего подопечного («Ольга» – женский извод имени «Олег»).

Существует и романтическая версия знакомства князя Игоря и Ольги. Князь охотился в лесах под Псковом и, переправляясь через реку на лодке, заметил, что перевозчиком служит девушка, переодетая в мужскую одежду. Князь «воспылал к ней желанием», но получил надлежащую отповедь: «Зачем смущаешь меня нескромными словами? Пусть я молода и незнатна, и одна здесь, но знай: скорее брошусь в реку, чем стерплю поругание». Когда пришла пора Игорю искать невесту, он вспомнил о том случайном знакомстве и послал Олега за полюбившейся ему девушкой, предпочтя ее всем прочим девицам.

В 945 г. князь Игорь Рюрикович был убит древлянами (одно из славянских племен Приднепровья, проживавшее в лесах) после очередной попытки собрать с них дань, и Ольга осталась одна с трехлетним сыном Святославом на руках. Дружина Игоря подчинилась ей, признав ее законной представительницей наследника престола. Ольга жестко покарала убийц мужа, что также способствовало росту ее авторитета среди дружинников и правящей знати. Она формально считалась верховной правительницей Руси вплоть до совершеннолетия ее сына (960 г.), а фактически оставалась ею и в дальнейшем, поскольку Святослав Игоревич всё время проводил в военных походах и внутренними делами страны не занимался. В эти годы Ольга показала себя мудрым и рачительным администратором. Она разделила подвластные Киеву земли на округа, во главе каждого из которых был поставлен княжеский чиновник – тиун. Была упорядочена система сбора податей, установлена система погостов – центров торговли, обмена и сбора налогов, где позднее стали возводиться также и храмы. В правление Ольги на Руси началось каменное градостроительство – первыми такими зданиями в Киеве стали ее городской дворец и загородный терем. Ольга с огромным вниманием относилась к благоустройству как своей столицы – Киева, так и провинций своей страны – новгородских и псковских земель, земель по реке Десна и т.д.

Факт Крещения Ольги – первой среди представителей правящей на Руси элиты – не вызывает сомнений, однако имеются разночтения, касающиеся его даты и обстоятельств. Считается, что Ольга была крещена в Константинополе во время своего туда визита. Но по другим сведениям она приехала в Константинополь (о ее визите упомянуто в сочинении Константина Багрянородного «О церемониях византийского двора») уже будучи крещеной. Если всё же согласиться с тем, что Ольга была крещена в Константинополе, то здесь историки указывают, как на наиболее вероятные, на две возможных даты этого события: 955 г. – и тогда ее крестил патриарх Феофилакт в присутствии императора Константина VII Багрянородного; или осень 957 г., с участием патриарха Полиевкта и сына и соправителя императора Константина Романа II. По всей видимости, желание Ольги приступить к Крещению было глубоко продумано заранее, хотя летописная легенда представляет это ее решение спонтанным. В Крещении княгиня Ольга была наречена христианским именем Елена.



«Повесть временных лет» и «Житие» украшают рассказ о Крещении Великой княгини красочной историей о том, как мудрая Ольга перехитрила византийского монарха. Пораженный ее красотой Константин Багрянородный стал настаивать, чтобы она тут же вышла за него замуж. Однако Ольга дипломатично отвечала, что христианину негоже жениться на язычнице. Тогда патриарх окрестил ее, а император был при этом восприемником. Когда же он вновь стал домогаться княгиню, она указала ему на то обстоятельство, что плотские отношения с духовной дочерью церковным уставом строжайше воспрещены.

Княгиня Ольга приняла христианство индивидуально, в то время как дружина и народ продолжали в своем большинстве оставаться языческими. Язычником был и подросший сын Ольги, Великий князь Святослав Игоревич: на предложение принять Крещение он ответил отказом, однако же не противился проповеди новой веры. Так или иначе, путь христианству на Русь был с той поры открыт. А первая соборная христианская церковь – во имя Святого Ильи Пророка – появилась в Киеве еще раньше: она упомянута в договоре Руси с Византией от 944 г.

Роль княгини Ольги в деле христианизации Киевской Руси древний летописец выразил в следующих словах: «Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом. Она ведь сияла, как луна в ночи; так и она светилась среди язычников, как жемчуг в грязи».

Возможно, первыми миссионерами русской земли были болгарские священнослужители (Болгария приняла Крещение в 865 г.): в древнерусских летописных текстах заметно сильное болгарское влияние.

В 959 г. Великая княгиня Ольга обратилась за помощью в христианизации Руси к германскому королю и основателю Священной Римской империи Оттону I: как сообщают летописи, она просила «посвятить для своего народа епископа и священников». Король отправил на Русь группу священников и монахов во главе с епископом Адальбертом Магдебургским. Материальными следами пребывания латинских миссионеров в Киеве считаются развалины каменной ротонды X века. Однако же успеха в проповеди Евангелия им достичь не удалось: в 962 г. епископ Адальберт был вынужден вернуться обратно, потеряв при этом некоторых своих спутников убитыми. Вероятно, речь шла о языческой реакции части знати и народа.

Источники следующим образом описывают последние годы жизни Ольги. Святослав Игоревич всё время проводил в военных походах на соседей Руси, передоверив управление страной матери. В 968 г. впервые совершили набег на Русь печенеги, и Ольга, не имевшая в своем распоряжении достаточных военных сил, затворилась от них вместе с детьми Святослава в Киеве. Вернувшийся из похода в Болгарию Святослав снял осаду, но на следующий год снова засобирался в поход. Ольга всячески удерживала его: «Видишь – я больна, куда хочешь уйти от меня?», и добавила: «Вот когда похоронишь меня, отправляйся куда захочешь». «Через три дня Ольга умерла, — пишет автор “Повести временных лет”, — и плакали по ней плачем великим сын ее, и внуки ее, и все люди, и понесли, и похоронили ее на выбранном месте. Ольга же завещала не совершать по ней тризны, так как имела при себе священника – он-то и похоронил блаженную Ольгу».

В сочинении монаха Иакова приводится точная дата смерти княгини Ольги – 11 июля 969 г.

Скорее всего, народ стал почитать Ольгу как святую уже в княжение ее внука, Ярополка Святославича (972 – 978 гг.). В 1007 г. другой ее внук, Владимир Святославич, Креститель Руси, перенес ее мощи в построенную им церковь Пресвятой Богородицы. По сообщению современника этих событий, монаха Иакова, ее мощи обрелись нетленными, возле них совершались чудеса.

Поскольку княгиня Ольга принадлежала к еще неразделенной Церкви, ее память чтут также и российские католики в один день с православными братьями – 24 июля (11 июля по Юлианскому календарю).

Ольга – небесная покровительница вдов и новообращенных христиан.