В Преображенскую епархию прибывает образ Пресвятой Богородицы «Salus Populi Romani»

Вечером 2 января 2025 года епископом-номинатом Штефаном Липке в Новосибирск будет привезен список чудотворной иконы «Salus Populi Romani» («Спасение римского народа»), самого известного богородичного образа Рима. На протяжение всего Юбилейного года список этой древней иконы будет сопровождать католиков в России.

По преданию, данный образ, высотой 117 сантиметров и 79 сантиметров в ширину, написан самим апостолом Лукой в Иерусалиме. В Риме он появился при Папе Сиксте III (432-440 гг.), который подарил его недавно возведенной базилике Санта-Мария-Маджоре. Изначально установленная в главном нефе, своё нынешнее местоположение – на алтаре часовни Боргезе – икона обрела в 1613 году.

Этот древний образ, представляющий Пречистую Деву решительной и нежной одновременно, называется «Salus Populi Romani» («Спасение народа римского»), так как в 590 году именно через него Риму было даровано чудо освобождения от свирепствовавшей моровой язвы, после того, как святой Григорий Великий пронёс эту икону Крестным ходом по городу. Иконографически данный образ объединяет в себе греческий тип Одигитрии (от греч. hodeghètria – «Та, что указывает путь», то есть Христа) с типом Гликофилуза (glykophilùsa – «Та, что любит нежно»).

Список, сделанный итальянским иконописцем Антонио Скьявоне, – дар Папы Франциска Католической Церкви в России. Святейший Отец лично благословил его 25 октября 2024 года, в присутствии митрополита Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископа Павла Пецци, ординария епархии святого Климента в Саратове епископа Клеменса Пиккеля и монс. Роландаса Макрицкаса, кардинала и коадъютора Папской Базилики Санта-Мария-Маджоре, где постоянно хранится этот образ Пресвятой Богородицы.

В воскресенье, 29 декабря 2024 года, в присутствии этого списка в Москве было совершено торжественное открытие Юбилейного года. После чего архиепископ Павел торжественно передал икону Богоматери «Salus Populi Romani» назначенному епископу Штефану Липке: «Этот список иконы будет совершать свое паломничество по всей нашей стране вплоть до конца сентября. После завершения Юбилея он займет постоянное место в московском Кафедральном соборе. Сегодня мы прощаемся с ним, но ненадолго. И я передаю эту икону епископу Иосифу Верту в Преображенскую епархию в Новосибирске». «Пусть эта икона сопровождает всю Преображенскую епархию и тебя лично», – добавил архиепископ, обращаясь к о. Штефану.