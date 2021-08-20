20 августа в Римини открывается 42-ой Митинг за дружбу между народами

Сегодня, 20 августа 2021 года, в итальянском городе Римини открывается 42-ой Митинг за дружбу между народами. Краткий анонс этого крупнейшего христианского форума представил на своей страничке в фейсбуке его регулярный участник Александр Баянов.

— Тема этого года: «Мужество говорить Я», это слова из дневника датского философа Серена Кьеркегора. На фоне трагедии, происходящей сейчас в Афганистане, Митинг способен показать единственный путь — путь отношений и диалога, который касается всех сфер человеческой жизни.

Митинг откроется выступлением Президента Италии Серджио Маттарелла. В Митинге примут участие депутаты Европарламента и парламента Италии, а также хорошо известный в нашей стране федеральный секретарь «Лиги» Маттео Сальвини.

Программа Митинга для русскоязычной аудитории предполагает участие гостей из России, часть мероприятий будет проведено в рамках поддержки Митинга в Москве:

http://meetingrimini.ru/meetingnapokrovke.

Во время московских встреч Митинга будет представлена выставка об эпохальной встрече, произошедшей 800 лет назад между святым Франциском Ассизским и Султаном Аль-Маликом Аль-Камилем. Надеюсь, мы сможем ее представить в Новосибирске позже.

В программе Митинга в этом году, кроме Дамира Мухетдинова (первого вице-президента религиозного совета мусульман Российской Федерации, исполнительного секретаря Международного Мусульманского Форума), примут участие писатель и журналист Александр Архангельский и Алена Чоперскова, редакционный директор и руководитель отдела коммуникаций сайта «Такие Дела».