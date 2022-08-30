2-4 сентября пройдет христианский фестиваль «Римини в Москве»

20-25 августа в Римини состоялся 43-й Meeting per l’amicizia tra i popoli (Фестиваль дружбы между народами) — крупнейший в Европе ежегодный христианский форум, организаторы которого (церковное движение Comunione e Liberazione) особым образом призывают к осмыслению значимости христианской веры для повседневной жизни. Члены этого же движения уже в третий раз проводят фестиваль «Римини в Москве» по следам завершившегося в Италии форума. В этом году он пройдёт в Культурном центре «Покровские ворота» 2-4 сентября и поддержит тему завершившегося в Римини фестиваля — «Страсть по человеку».

Как сообщает портал «Рускатолик.рф», фестиваль откроется в ближайшую пятницу, 2 сентября, концертом классической музыки под названием «Диалог с Тем, Кто сотворил наше сердце». На концерте прозвучат произведения Моцарта, Бетховена, Шуберта, Дворжака, Шопена с комментариями итальянского богослова и основателя движения Comunione e Liberazione («Общение и освобождение») отца Луиджи Джуссани.

Текущий год — особый для этой общины, так как 15 октября 2022 года исполняется 100 лет со дня рождения о. Джуссани. По этому случаю на протяжении всех дней фестиваля «Римини в Москве» в Культурном центре «Покровские ворота» будет работать выставка, посвященная жизни священника, с которой любой желающий может ознакомиться самостоятельно или в рамках организованной экскурсии. Этой же годовщине посвящена первая встреча в рамках второго дня фестиваля, 3 сентября. Гости смогут услышать запись встречи (с переводом на русский язык), посвященной 100-летию отца Джуссани, состоявшейся в Римини в эти дни. В ней приняли участие Гусман Каррикири (почетный вице-президент Папской комиссии по делам Латинской Америки, Уругвай), Фабрис Хаджадж (писатель и философ, Франция), Мария Франческа Риги (настоятельница траппистского монастыря Вальсерена, Италия).

Продолжится второй день фестиваля встречей об актуальности метода отца Джуссани сегодня, в которой примут участие митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци и иеромонах о. Иоанн (Гуайта). Вслед за этим гости фестиваля смогут услышать на русском языке запись ещё одной интересной встречи из Римини — свидетельство Джеммы Калабрези, которая смогла простить убийц своего мужа, комиссара итальянской полиции Луиджи Калабрези. Последний считается мучеником за справедливость, его христианские качества были признаны Папой Павлом VI, а в 2007 году кардинал Камилло Руини предоставил nulla osta для начала предварительного этапа его беатификации.

В воскресенье 4 сентября гостей фестиваля «Римини в Москве» ждут ещё три события: показ встречи писателей Даниеле Менкарелли (Италия) и Эрика-Эмманюэля Шмитта (Франция) под названием «Человека умалить нельзя»; круглый стол «Рискованное дело воспитания. Что значить воспитывать сегодня?» при участии педагогов из разных стран и вечер песен «Благо есть петь имени Твоему», в рамках которого прозвучат песни, которыми отмечена история движения «Общение и освобождение».

Вход на все события фестиваля свободный, предварительная регистрация не требуется.

Здесь можно ознакомиться с полным расписанием по дням.

Адрес: Москва, ул. Покровка, д. 27