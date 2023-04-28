Реколлекции для священников Преображенской епархии прошли под Новосибирском

С 24 по 27 апреля с.г. в Епархиальном пастырском центре «Вифлеем», расположенном в селе Мочище под Новосибирском, прошли духовные упражнения для священников Преображенской епархии. Некоторыми подробностями этого важного духовного мероприятия с нашими читателями поделился эконом Преображенской епархии о. Александр Деппершмидт.

— Во многих епархиях такие реколлекции проводятся ежегодно, причём на протяжении уже многих десятилетий. В нашей епархии это пока ещё не вошло в традицию, однако в нынешнем году по поручению Правящего епископа генеральный викарий о. Андрей Ферко организовал эти духовные упражнения для клира нашей епархии. Хотя в Преображенской епархии священники регулярно встречаются на пастырских конференциях и на Мессе елеев, братское общение на подобных реколлекциях имеет всё же более духовный характер — когда Сам Христос собирает Своих служителей в молитве и совместной Евхаристии.

Руководителем состоявшихся реколлекций был о. Антон Бергер, настоятель прихода Святого Михаила Архангела в казахстанском городе Чарск (Шар). Отец Антон родом из Караганды, ещё в советское время он окончил семинарию в Риге и вот уже более 30 лет служит священником на просторах Казахстана. Черпая из своего богатого пастырского опыта и сокровищницы святых Церкви, отец Антон помогал участникам размышлять над основными темами – важнейшими как для священника, так и для христианина вообще. При этом спикер обильно использовал во время конференций рассказы и притчи, а также многочисленные цитаты из святых отцов и других святых.

В духовных упражнениях приняли участие 12 священников, включая и Владыку Иосифа Верта (как Христос с апостолами, но без Иуды Искариота). Все участники реколлекций остались очень довольны и благодарны о. Антону Бергеру за эти духовные дни. Я же хочу выразить уверенность, что такие дни совместной молитвы станут теперь ежегодным событием и в нашей Преображенской епархии.