В Москве католики и православные провели круглый стол о духовном сопротивлении христиан в годы советских гонений

Круглый стол на тему «Опыт духовного сопротивления христиан в годы советских гонений» прошел 24 октября в Москве. Конференцию в Институте святого Фомы организовали кафедра религиоведения православного Свято-Филаретовского института и Свято-Николаевское православное братство, передает Global Orthodox со ссылкой на Fides.

Организаторы предложили участникам обсудить, что помогало людям выдержать гонения и сохранить веру, как преодолевались церковные границы и как помогали друг другу христиане разных конфессий. Кроме того участники высказали свои мнения о том, что из опыта новомучеников и исповедников ХХ века может быть актуально сегодня.

В России гонения советской эпохи еще живы в памяти многих людей, и участники круглого стола рассказали о том, как их семьи пережили годы государственного преследования верующих. Пастор Павел Бак из Евангелической пятидесятнической церкви впервые рассказал о воспоминаниях своей семьи. Его предки происходили из Волыни, на территории нынешней Украины. Семья пастора Павла пережила несколько волн гонений с 1945 года, и свидетельства родителей, бабушек и дедушек помогли ему оставаться твердым в своей вере. «Они всегда поощряли меня сохранять личные отношения с Богом, – подчеркнул Павел Бак. – Внушали мне, что веру никто не может отнять у меня, даже если бы я был лишен всего».

Два присутствующих католика – священник-иезуит Штефан Липке и исследователь Мария Кьяра Доммарко – подчеркнули два разных аспекта христианского мученичества. Отец Штефан Липке, SJ, директор Института святого Фомы, охарактеризовал подвиг мученичества словами апостола Павла: «Ибо сила совершается в немощи» (2 Кор. 12:9). В этой связи о. Штефан рассказал историю священника Уолтера Чишека, американского иезуита, посланного в 1939 году с тайной миссией в СССР, где он пережил арест и заключения, а затем написал воспоминания о своей жизни в России. «Две книги, оставленные нам отцом Чишеком, рассказывают о том, что слабость христианина перед своими гонителями является не недостатком, а, как это ни парадоксально, дает ему силу переносить самые тяжкие испытания».

Конференция об опыте мученичества и гонений в недавнем прошлом стала первой из серии встреч на различные темы, организованных кафедрой религиоведения православного Свято-Филаретовского института.