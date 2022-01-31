«В Преображенской епархии родился новый священник» – репортаж о возведении диакона Сергея Петрова в сан пресвитера

В воскресенье 30 января 2022 года на торжественной Святой Мессе в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске состоялось очень важное и, к сожалению, всё еще достаточно редкое для Католической Церкви в России событие – был возведен в сан пресвитера диакон Сергей Петров.

Сергей Васильевич Петров родился 20 ноября 1984 г. в деревне Бакмасиха Барабинского района Новосибирской области. Принял Крещение в Православной Церкви 27 октября 1992 года. С 2009 года стал проходить катехизацию при Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске. В 2010 году приступил к своей первой исповеди и Первому Причастию. С 2011 по 2013 год проживал в приходском доме в городе Куйбышев, где под руководством настоятеля исполнял различные работы и служения на приходе Святых Апостолов Петра и Павла. В октябре 2013 г. поступил в предсеминарию в Новосибирске, где провёл один год, после чего был направлен в город Джалал-Абад в Киргизии, где на протяжении девяти месяцев помогал отцам-иезуитам в их приходской работе. С 2015 по 2021 г. обучался в Высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге. По её окончании Епископом Иосифом Вертом был рукоположен 20 июня 2021 года в сан диакона в Кафедральном соборе Преображения Господня, где и нёс соответствующее служение по настоящее время.

Нынешнее возведение теперь уже в сан пресвитера Сергея Петрова (также, как и в прошлом году) совершил Правящий Архиерей Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт. В начале Святой Мессы 4-го Рядового воскресенья он обратился ко всем присутствующим с таким словом:

— Дорогие братья и сёстры, я приветствую сегодня всех вас, которые прибыли не только из Новосибирска, из нашего прихода Кафедрального собора, но и из других мест, чтобы участвовать, чтобы в одной общине возносить молитвы Господу Богу за нового священника, который родится сейчас, в этой Святой Мессе. Я приветствую тебя, Сергей, твоих родных и близких, друзей, которые прибыли сегодня на этот праздник. Я приветствую также прихожан из Куйбышева, из Барабинска – из родного прихода Сергея. Я приветствую всех братьев в священническом служении. Особо приветствую также отца Александра Коробцова, который является представителем ректора Высшей духовной семинарии в Санкт-Петербурге. Отца Майкла [Десджардинса] – как бывшего духовного отца в предсеминарии. Приветствую всех семинаристов, которые прилетели по этому случаю в Новосибирск из Питера. Приветствую нашу общину Преображения Господня, сестер монахинь, которые уже большей частью прибыли на свою ежегодную встречу в связи с Днем посвящённой Богу жизни (он будет отмечаться 2 февраля). Приветствую всех гостей!

А гостей в Кафедральном соборе в этот день было особенно много. И общая атмосфера праздника оставалась во многом рождественской – в храме всё ещё сверкала огнями украшенная ель, слева от алтаря сияла Вифлеемская Звезда над яслями лежащего в пеленах Богомладенца. А справа располагались другие «ясли», в которых священнические облачения уже ожидали рождения нового пресвитера для Церкви Христовой.

Позже, в своей главной проповеди, Владыка Иосиф особо подчеркнул этот момент рождения служителя Церкви – священника:

«Событие не только важное, но и таинственное. Это событие отличается от всего другого, что мы знаем в этом мире. Уже само призвание во священники является великой тайной. Господь в Книге пророка Иеремии говорит: «прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя; пророком для народов поставил тебя» (Иер 1:5). Эти слова сегодня относятся и к нашему кандидату – к Сергею, пока ещё диакону. Прежде твоего рождения, Сергей, прежде сотворения мира, Господь Бог имел тебя в Своих планах, призвал тебя к святому служению, и сегодня это призвание принимает реальные формы; и это великая тайна Божьего проведения, misterium tremendum, тайна, перед которой человек трепещет!

В миру, в мирской жизни человек выбирает себе профессию, какую сам хочет, иногда её потом меняет. Священник не выбирает, а распознаёт своё призвание, распознаёт волю Бога и принимает решение: принять призыв Бога или отклонить его… А Господу от нас нужно только одно: желание исполнить Его волю. Нужно только одно – желание исполнить волю Божию.

Сторонний наблюдатель может и не знать разницы между ‘профессией в миру’ и призванием человека Богом к особой миссии в Церкви. Бывает, что в Церковь обращается молодой, ещё невоцерковленный человек с вопросом: «Вот я хочу выучиться на священника, как это делается?». Такому желанию человека можно от всего сердца порадоваться; порадоваться, что есть ещё молодые люди, которые стремятся к высоким идеалам, готовые посвятить себя высоким целям. Но такого похвального желания недостаточно! Нужно, чтобы Господь Бог призвал к этому, как призвал пророка Иеремию, как призвал пророка Иону, как призвал Своих Апостолов две тысячи лет тому назад, как призвал Савла, как призывает и сегодня тех, кого Сам хочет. ‘Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод’ (Ин 15:16).

Наш кандидат в пресвитеры – Сергей – сам хорошо знает обо всём этом. И знает не из книжек, а из опыта собственной жизни, из опыта тех лет, которые предшествовали сегодняшнему рукоположению. Это – и особые события в жизни, это – и открытие для себя Церкви, это – и годы в предсеминарии в Новосибирске, и в Высшей духовной семинарии в Санкт-Петербурге. Пройдя через все испытания, выдержав все сражения и экзамены, он стоит сегодня перед нами, стоит перед Господом и говорит: «Вот я, Господи, пошли меня».

Сегодня в Преображенской епархии рождается новый священник. Если мы действительно часто молимся о духовных призваниях, если мы из глубины сердец молили Господа Бога о призваниях во священство в наше конкретное время, в нашей конкретной ситуации, то мы действительно причастны к сегодняшнему событию, и оно – наше событие, наше дело, и оно наполняет нас радостью и гордостью!»

(Читайте полный текст проповеди Преосвященного Иосифа Верта)

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После совершения Таинства Священства и Таинства Евхаристии неопресвитера Сергея Петрова поздравил духовный отец Католической высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» Александр Коробцов, который особо отметил, что за годы совместного проживания и трудов в Санкт-Петербурге у него остались самые положительные впечатления о Сергее – и как о человеке, и как об усердном семинаристе, и пожелал ему счастливого и благодатного служения в пресвитерском сане.

Также по завершении богослужения новорукоположенного священника поздравили прихожане Кафедрального собора в Новосибирске и верные его родного прихода в Куйбышеве. Все поздравлявшие отмечали особый дар спокойной духовной рассудительности, кротости и почтения к пожилым людям у ещё только начинающего свой пастырский путь неопресвитера. Благодарили его также за интересную работу с подростками. И выражали искреннюю радость от того, что Господь совершает сегодня подобные призвания.

Новопоставленный пресвитер отец Сергей выразил свою благодарность всем участникам произошедшего события – Отцу Епископу, собратьям-священникам, семинаристам, сестрам монахиням, родным, друзьям, гостям и всем прихожанам. В первую очередь он воздал хвалу Богу за все Его дары – за Дар Святого Духа, «за то, что Он избрал меня, чтобы я приносил вам Свет Евангелия, Тело Христово». Он поблагодарил за теплые слова и изъявил искреннее желание «продолжать производить хорошее впечатление как перед Лицом Бога, так и перед лицом общины». «И поэтому я очень нуждаюсь в ваших молитвах!» — подытожил отец Сергей.

После того, как Владыка Иосиф преподал неопресвитеру и всем присутствующим свое архипастырское благословение настала очередь отца Сергея преподать духовенству и верным свое «премициальное» благословение – то самое, ради получения которого, согласно бытующей в народе Божием пословице, «не жаль истоптать железные башмаки»…

Завершился же праздник общей трапезой любви, на которой все желающие получили возможность лично поздравить виновника торжества и дружески с ним пообщаться.

Редакция «Сибирской католической газеты» от всего сердца поздравляет священника Сергея Петрова с главным событием его жизни и желает ему обильного благословения Божия на пути святого служения!



Основные подробности торжества — в фоторепортаже ТВ «Кана»: