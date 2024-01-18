День в истории: 17 января 1377 года Ватикан стал резиденцией Папы Римского

С 1309 года центр Римской Католической Церкви находился в Латеране (Авиньон, Франция) и французские короли имели большое влияние на предстоятелей Церкви. Этот период в истории получил название «авиньонское пленение пап».

Конец зависимости положил последний авиньонский Папа Григорий XI, который провозгласил Ватикан своей резиденцией и 17 января 1377 года торжественно въехал в Рим в сопровождении 13 кардиналов.

С этой памятной даты уже долгие столетия Ватикан является центром католической церкви в мире и резиденцией Папы Римского. Факт перенесения Григорием XI своей резиденции и курии из французского Латерана в Ватикан считается поворотным моментом в истории Италии и папства. В Риме впервые после правления семи пап-французов был избран итальянец Урбан VI.

Сегодня Ватикан представляет собой маленькое государство в государстве. Его площадь составляет лишь 44 гектара. Он расположен в Риме на холме Манте-Ватикано, имеет свой флаг, гимн и правительство, Академию наук, а также собственные СМИ: газету и радиостанцию.



Источник: Журнал ГОРЕЦ

(Изображение — Джорджо Вазари, «Возвращение Григория XI из Авиньона в Рим»)