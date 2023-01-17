17 января — 126 лет со дня рождения епископа-исповедника Александра Хиры

17 января 2023 г. подвижнику веры советских времен, епископу-исповеднику Александру Хире исполнилось бы 126 лет. Его имя носит Епархиальный центр Преображенской епархии в Новосибирске, в котором располагаются все куриальные структуры, конференц-зал, Библиотека Общества Иисуса, офисы Католической телестудии «Кана» и «Сибирской католической газеты», кабинет патронажной службы «Каритас», Церковная лавка…

На церемонии освящения Епархиального центра 8 ноября 2011 г. Владыка Иосиф Верт так пояснил выбор наименования этого учреждения:

«Уже в ходе строительства встал вопрос об имени, которым Центр будет назван. Ведь собственные имена присваиваются не только светским домам культуры. Давать своим объектам имена – это также и традиция Церкви. И спонтанно возникло имя епископа-исповедника Александра Хиры. Он 26 лет окормлял паству в Казахстане и Западной Сибири, а это было время преследований Католической Церкви и веры вообще. Караганда была его приходом, но он бывал и на территории нашей епархии, в частности, в Омской области. Он был широко образованным человеком, человеком высокой культуры, но прежде всего – самоотверженным, ревностным пастырем, “Божьим человеком”. Епископ Алма-Аты Хосе Луис Мумбиелла Сьерра написал в своем приветствии так: “Не могу не отметить, что посвящение Вашего центра епископу Александру Хире стало для меня личной огромной радостью. Я благодарю Бога, вдохновившего Вас назвать Епархиальный центр именем этого выдающегося человека. За время моего 5-летнего пребывания в Караганде личность и служение отцов Александра Хиры и Владислава Буковинского оставили в моей душе и моем сердце глубокие и незабываемые впечатления. Нынешние поколения в долгу перед этими подвижниками…”».

Достопочтенный Александр Хира родился 17 января 1897 года в селе Вильховцы (в то время – Австро-Венгрия, ныне Тячевский район Закарпатской области Украины) в семье греко-католического священника протоиерея Корнилия Хиры. Закончив католическую гимназию, поступил в Ужгородскую духовную семинарию (1915 г.), в 1916-1920 гг. обучался на богословском факультете Будапештского католического института. Рукоположен в священный сан епископом Мукачевской греко-католической епархии Антонием (Паппом) 19 декабря 1920 г. C 1924 г. преподавал в Ужгородской семинарии, в 1934-1939 гг. был её ректором. 19 декабря 1944 г. (1945 г.?) тайно хиротонисан епископом Теодором Ромжей в епископы. Арестован советскими органами безопасности 10 февраля 1949 года. 6 августа 1949 осужден по статьям 54-4 и 54-10 ч. 2 УК УССР (антисоветская агитация и пропаганда) к 25 годам заключения с лишением гражданских прав на 5 лет и конфискацией имущества. В 1949-1956 гг. отбывал наказание в лагерях Тайшета и Кемерова, работал на строительстве и в шахтах. Освобожден по амнистии в сентябре 1956 г. Вернулся домой в Закарпатье, вёл подпольную пастырскую работу среди верных. В ноябре 1956 г. тайно рукоположил четырех греко-католических священников. 7 января 1957 г. повторно арестован и выдворен за пределы Украины без права возвращения. С января 1957 г. работал на приисках в Караганде Казахской ССР; проживал там вплоть до смерти, вместе со священником Альбинасом Думбляускасом окормляя верных-католиков в Казахстане, а также в некоторых пунктах в Западной Сибири. Во время кратких посещений Украины (под предлогом встречи с родственниками) тайно рукополагал подпольных священнослужителей для Мукачевской епархии. Всего им было совершено порядка 50-ти священнических рукоположений и 3 епископские хиротонии. Так в 1978 г. в селе Оноковцы близ Ужгорода епископ Александр Хира хиротонисал во епископы своего преемника на Мукачевской кафедре о. Ивана Семедия. Преосвященный Александр Хира скончался 26 мая 1983 г. в Караганде. Был похоронен там же у стен церкви при огромном стечении народа. 28 апреля 1989 года реабилитирован (посмертно). Ныне продолжается его беатификационный процесс.

Известно, что детство и молодость Ординария Преображенской епархии, многих других священников и монашествующих, совершающих свое служение на просторах Сибири, Казахстана и Средней Азии, прошли в Караганде, где они были непосредственными свидетелями и очевидцами подвига Александра Хиры. Именно он стал первым духовником юного тогда Иосифа Верта и был его первым наставником на пути духовного призвания.