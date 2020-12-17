17 декабря Папа Франциск отмечает свой 84-й год рождения

Сегодня, 17 декабря 2020 г., Папе Франциску исполнилось 84 года. Святейший Отец традиционно встретил этот день в сугубо рабочей обстановке, не отвлекаясь от исполнения своих повседневных обязанностей.

Хорхе Марио Бергольо родился в Буэнос-Айресе (Аргентина) 17 декабря 1936 года в семье итальянских эмигрантов, в которой было пятеро детей. Получив диплом химика, юный Хорхе выбрал путь подготовки к священству и поступил в духовную семинарию, а впоследствии стал членом Общества Иисуса. 13 декабря 1969 года он был рукоположен во пресвитеры, после чего исполнял различные служения в аргентинской провинции отцов-иезуитов, в том числе, в течение шести лет был настоятелем этой провинции. 20 мая 1992 года святой Папа Иоанн Павел II именовал его вспомогательным епископом в архиепархии Буэнос-Айреса (епископская хиротония 27 июня 1992 г.), а 3 июня 1997 года он стал архиепископом-коадъютором той же архиепархии. Наконец, 28 февраля 1998 года, после смерти кардинала Антонио Кваррасино, он вступил на кафедру архиепископа Буэнос-Айреса. 21 февраля 2001 года Иоанн Павел II возвел его в кардинальское достоинство. Кардинал Бергольо принял участие в конклаве 2005 года, избравшем на Престол Святого Петра кардинала Йозефа Ратцингера, взявшего имя Бенедикта XVI, а после добровольного отречения последнего сам был избран Кормчим Ладьи Петровой. Случилось это 13 марта 2013 года. Интронизация Папы Франциска прошла 19 марта 2013 года.

Вот уже в восьмой раз Папа Франциск отмечает свой день рождения в качестве Преемника Святого Петра и делает это присущим ему образом – исполняя свое служение, в том числе проводя рабочие встречи. В этот день, когда Святейший Отец получает поздравления со всех уголков земного шара, также и редакция нашего издания адресует ему самые искренние пожелания и заверения в молитвах, о которых он никогда не устает просить.

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!