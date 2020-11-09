Избран местоблюститель великого магистра Мальтийского ордена

70-летний итальянец Марко Луццаго был избран 8 ноября местоблюстителем Суверенного военного гостеприимного ордена Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты. Выборы состоялись в Риме в ходе заседания Полного государственного совета ордена.

В выборах приняли участие 44 из 56 членов совета из Австрии, Аргентины, Венгрии, Германии, Голландии, Испании, Италии, Ливана, Мальты, Перу, Польши, США, Франции, Чехии, Швейцарии и Швеции. Остальные 12 выборщиков не смогли прибыть в Рим из-за карантина, передает Благовест-инфо со ссылкой на сайт Мальтийского ордена.

Новоизбранный местоблюститель принес присягу перед членами совета и папским делегатом архиепископом Сильвано Томази, который недавно был назван кардиналом. Об итогах выборов был проинформирован Папа Франциск, все великие приораты, субприораты и национальные ассоциации Мальтийского ордена, а также 110 государств, с которыми орден поддерживает дипломатические отношения.

В отличие от Великого магистра, который избирается пожизненно, местоблюститель избирается сроком на один год. Затем он обязан созвать очередной совет, который выберет нового главу ордена. При этом местоблюститель обладает такой же властью, как Великий магистр.

Пост главы ордена оставался вакантным после того, как 29 апреля этого года в возрасте 80 лет скончался Великий магистр Джакомо Далла Торре дель Темпьо ди Сангвинетто.

Фра Марко Луццаго родился в 1950 году в итальянском городе Брешиа. Он является родственником Папы Павла VI. Изучал медицину в университетах Падуи и Пармы, затем управлял предприятиями, принадлежавшими его семье, занимался коммерцией.

В 1975 году Луццаго вступил в великий приорат Ломбардии и Венето, в 2003 году принес вечные обеты, а с 2010 года полностью посвятил себя служению Мальтийскому ордену. В 2011 году стал командором правосудия Римского приората.