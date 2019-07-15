15 июля. Святой Бонавентура, епископ и Учитель Церкви

Святой Бонавентура – один из крупнейших теологов католического Средневековья, генеральный настоятель Францисканского Ордена, епископ, кардинал, Учитель Церкви…

Настоящее имя святого – Джованни Феданца, а родился он в 1218 (по другим данным – в 1221) году в городке Баньореджо близ Витербо в прилегающем к Риму регионе Лацио. По преданию мальчик был очень слабым и, казалось, его шансы не умереть в младенчестве были минимальны. Тогда его мать пообещала посвятить сына на служение Богу, если он всё же выздоровеет. Джованни принесли к находившемуся тогда на пике популярности св. Франциску Ассизскому, а тот, глядя на младенца, по вдохновению свыше, воскликнул: O buone venture!, т.е. «О счастливая судьба!»

Мальчик в итоге выжил и обнаружил глубочайшую привязанность к Богу и при этом – выдающиеся интеллектуальные способности. Будучи 14-ти лет, он поступил в лучшее европейское учебное заведение того времени – Сорбонну (Парижский университет). Здесь его главным наставником стал английский францисканец, Александр Уэльский («неоспоримый доктор») и, вероятно, под его влиянием Бонавентура сам стал францисканцем в 20-летнем возрасте.

Получив степень магистра богословия, он преподавал в Сорбонне Священное Писание и «Сентенции» Петра Ломбардского (специальный предмет в системе схоластического образования, по сути, представлял собой изложение католической догматики), в 1253 г. стал профессором Францисканской школы в Париже и, наконец, в 1257 г. – профессором Сорбонны.

Личным другом и одновременно – главным богословским оппонентом Бонавентуры, стал ученый монах другого нищенствующего Ордена – доминиканец Фома Аквинский. «Интеллектуалист» Фома в богословии отдавал предпочтение разумному познанию и именно его считал предпосылкой любви к Богу и готовности подчинить Ему свою волю. А для Бонавентуры в делах религиозных как раз воля и любовь были первичны: именно пламенная любовь к Богу и только она делает возможным Его познание. «Ибо поистине, бедная и необразованная старушка может любить Бога более, нежели доктор богословия», а значит, и знает Его лучше, утверждал прозванный «серафическим доктором» францисканец. В свою очередь, любовь к Богу пробуждает созерцание Красоты: именно таким был путь св. Франциска Ассизского: «В красивых вещах святой Франциск увидел Вышнюю Красоту, и по Его следам, оставшимся в мироздании, он следовал за своим Любимым везде, собирая из всего лестницу, по которой смог взобраться и обнять Того, Кого он столь страстно желал», — писал Великий Францисканец второго поколения об отце-основателе своего Ордена. Этот подход нашел свое отражение и в его творчестве: кроме собственно богословских, Бонавентура оставил после себя множество аскетических, мистических и духовно-поэтических сочинений.

Св. Фома Аквинский и св. Бонавентура словно бы олицетворяли две школы зрелого католического средневековья: Доминиканскую и Францисканскую. Как раз в занявших почти три века богословских дискуссиях этих школ ковалась, закалялась и развивалась теологическая мысль Католичества во всём богатстве и всеохватности ее содержания. Братья по вере, но принадлежащие к разным Орденам и связанным с ними школьно-богословским традициям, обычно занимали в университетских диспутах противоположные позиции. Так и Фома с Бонавентурой расходились во взглядах и спорили практически по всем поднимаемым ими вопросам, но всё же был один случай, когда они выступили вместе, одним фронтом.

Группе «старых профессоров» Сорбонны очень не нравилась активность их нищенствующих коллег и добытый ими заслуженный авторитет среди студентов. Один из них – Вильгельм Сен-Армур – даже опубликовал трактат под красноречивым названием «Опасности последних времен» с нападками на нищенствующие Ордена вообще и попытки некоторых выскочек из их числа проникнуть в систему образования в частности. Бонавентура ответил на это своим произведением «О бедности Христа. Трактат о Святой Бедности», а Фома Аквинский оказал ему всяческую поддержку. Бонавентура и Фома победили в том споре: Папа Александр IV признал их правоту, велел сжечь опусы Вильгельма и прекратить нападки на францисканцев. В результате францисканцы и доминиканцы окончательно утвердились в Сорбонне.

Однако случилось так, что Бонавентура вынужден был прервать свою академическую карьеру буквально сразу после получения профессорской кафедры в крупнейшем университете Европы. В 1257 г. он был избран генеральным настоятелем Францисканского ордена. Здесь ему тут же пришлось разгребать «авгиевы конюшни»: весьма популярный в народе Орден неимоверно разросся, но при этом был лишен четкой организации и структуры, и в нем возникло множество толков и группировок с весьма различными, а порой и прямо противоположными устремлениями.

И здесь Бонавентура проявил еще одну грань своего необыкновенного дарования: недюжинные способности духовного пастыря, наставника и администратора. Он постепенно навел во вверенном ему хозяйстве порядок, укрепил дисциплину, а в 1260 г. написал для ордена Устав, так что в итоге его стали называть соучредителем или «вторым учредителем» Ордена францисканцев. Бонавентура также сделал всё возможное, чтобы увековечить память отца-основателя (св. Франциска Ассизского), лично написав его Житие в краткой и обширной редакции (так называемые «Малая легенда» и «Большая легенда»).

Впрочем, были и такие, кто обвинял Бонавентуру в измене «духу св. Франциска». Святой из Ассизи, дескать, совсем не высоко ставил образование, в том числе и богословское, предпочитая всему «Святую Бедность», был против обладания каким-либо имуществом не только отдельных иноков, но и всего сообщества в целом, так что у названного его именем Ордена не могло быть ни монастырских зданий, ни постоянных обителей, ни собственных книг (которые в то время стоили очень дорого). Бонавентура, напротив, всячески подчёркивал важность образования, как и необходимость для Ордена иметь собственные монастырские здания и библиотеки. По его убеждению, братья просто обязаны стремиться получать образование в университетах: лишь в этом случае они смогут плодотворно исполнять пастырское служение, оказывая поддержку не слишком образованному в то время белому духовенству.

В 1271 г. на Престол Святого Петра был неожиданно избран палестинский миссионер Теобальдо Висконти, принявший имя Григория X. Глубоко почитавший Бонавентуру как святого и просвещенного богословски мужа, новый понтифик в 1273 г. возвел того в сан епископа Альбано и одновременно даровал ему кардинальское достоинство. Бонавентура попросил папских легатов, приехавших сообщить ему эту весть, временно повесить привезенную ими кардинальскую шапку на сук дерева, поскольку как раз в это время он мыл посуду на монастырской кухне, и его руки были жирные и мокрые.

Главным делом понтификата Григория X должен был стать Вселенский Собор, созванный в 1274 г. в Лионе, на котором, впервые со времени схизмы 1054 г., была сделана решительная попытка достичь единения Восточной и Западной Церквей. Бонавентура был назначен Папой его легатом на Соборе и ему же было поручено разработать программу этого высшего церковного форума. К работе Собора, в качестве эксперта-богослова, был привлечен и Фома Аквинский, однако до Лиона он так и не доехал, скоропостижно скончавшись в пути. Тем временем, Бонавентура успешно руководил работой Собора, а между его третьей и четвертой сессиями еще и успел провести заседание Генерального капитула своего Ордена. Но 15 июля 1274 г. скоропостижно скончался и он, в то время, когда работа Собора была в самом разгаре. Соборные отцы сделали по этому поводу следующее заявление: «Утром умер преславной памяти брат Бонавентура, человек выдающейся святости, добрый, приветливый, благочестивый и милосердный, полный добродетелей, возлюбленный Богом и людьми… Бог даровал ему ту милость, что любой, видевший его, тут же проникался к нему огромной и сердечной любовью».

Папа Сикст IV причислил Бонавентуру в 1482 году к лику святых, а Папа Сикст V в 1587 году провозгласил его Учителем Церкви. Французский город Лион, где Бонавентура закончил свой земной путь, считает его своим покровителем. Святой Бонавентура также является небесным покровителем матерей ожидающих потомства, детей, теологов, носильщиков, производителей шелка, рабочих.

В. Дегтярев