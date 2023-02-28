10 лет понтификата: 13 марта во всем мире зажгутся виртуальные свечи молитвы о Папе Франциске

Ровно через две недели во всем мире зажгутся виртуальные свечи молитвы о Папе Римском Франциске. Все желающие могут сообщить о своем участии, чтобы Папа увидел на карте, где именно за него молятся, сообщает Vatican News.

13 марта Католическая Церковь будет отмечать десятилетие понтификата Папы Франциска. Интернет-проект «Цифровой синод», созданный по инициативе верующих для более широкого участия в синодальном пути, выступил с молитвенной инициативой в связи с предстоящей годовщиной.

Уже теперь – и до 13 марта – по этой ссылке можно присоединиться к всеобщей молитве Ангельским приветствием, которая будет возноситься 13 марта: каждый желающий может сообщить о своем участии, а в день годовщины понтификата Святейшему Отцу будет представлена географическая карта со множеством маленьких свечей, виртуально зажженных в разных уголках мира при каждом произнесении молитвы «Радуйся, Мария».

«Служение святого Петра, — говорится в презентации молитвенного начинания, — это великая благодать, дарованная Иисусом Своей Церкви, и мы всегда должны быть за это благодарны. Поэтому наша молитва будет самым лучшим подарком: да поддержит Бог в служении того, кого Он избрал для этой миссии, потому что на этом камне Он созидает Свою Церковь во времени и в истории».