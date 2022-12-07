«100 вертепов в Ватикане»: открытие уникальной выставки

На площадь Святого Петра возвращается выставка «100 вертепов в Ватикане», в которой примут участие мастера-изготовители со всего мира, сообщает Vatican News.

В этом году на выставке представлены 120 вертепов из разных стран Европы, в частности, из Украины, Венгрии, Мальты, Словении, Словакии, Хорватии, а также из других стран мира, таких как Тайвань, Венесуэла, Гватемала.

В пресс-релизе организаторов выставки отмечается, что все вертепы очень разные: они выполнены в разных стилях и отражают вдохновение и фантазию художников. Некоторые экспонаты касаются вызовов и кризисов современности, таких как конфликт на Украине, изменение климата или трагедии в Средиземном море.

Выставка ежегодно обновляется. Работы прибывают из всех регионов Италии и из других стран мира. Вертеп создают как художники, так и любители, школьники и представители различных организаций и обществ. Используются самые разные материалы: ткани, дерево, серебро, бронза, железо, коралл, стекло, керамика, газетная бумага, переработанные материалы, шоколад, пуговицы, свечи, карандаши и т. д. Большинство композиций статичны, но некоторые движутся. Размеры фигур варьируются от миниатюр до статуй в человеческий рост.

Открытие этой уникальной международной выставки состоится под колоннадой Бернини 8 декабря 2022 года в 16:00 по римскому времени. Мероприятие возглавит префект Дикастерии по евангелизации архиепископ Рино Физикелла. Будет играть оркестр жандармерии Ватикана, а представители украинской общины исполнят традиционные рождественские колядки.

Выставка «100 вертепов» проводится в Риме каждый год в период Рождества с 1976 года. До 2018 года она располагалась на римской площади Пьяцца дель Пополо. Цель выставки – популяризация традиции рождественских ясель. Сначала это была инициатива редакции журнала «Ривиста делле Национи», но из-за трудностей с финансированием возникла угроза ее продолжения. Апостольская столица решила поддержать художественную инициативу, учитывая ее большой евангельский потенциал. Так пять лет назад выставка переехала на территорию Ватикана.

Выставка будет принимать посетителей в течение пяти недель, с 8 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, с 10:00 до 19:30, ежедневно, кроме 24 и 31 декабря, когда выставка закроется в 17:00. Вход бесплатный.