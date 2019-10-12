10 лет Апостольской Конституции Бенедикта XVI, благодаря которой в Католической Церкви появился «англиканский обряд»

Конгрегация вероучения и факультет канонического права Папского Григорианского университета проведут 15 октября международный научный симпозиум, посвященный десятилетию Апостольской Конституции Anglicanorum Coetibus. Она была обнародована Папой Бенедиктом XVI в 2009 году. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Симпозиум откроет префект Конгрегации вероучения кардинал Луис Ладариа; модераторами работ утренней и вечерней сессий будут, соответственно, декан факультета канонического права Ульрих Роде и официал Конгрегации Уолтер Оксли. Основные доклады, после которых пройдет общее обсуждение, будут посвящены историческим, каноническим, литургическим и пастырским аспектам документа. В симпозиуме примут участие ординарии трех «англиканских» Персональных ординариатов: они расскажут об успехах применения Апостольской Конституции и сопутствующих ей норм (обновленных в этом году) и поделятся проблемами, с которыми они столкнулись на протяжении этих десяти лет.

Благодаря Апостольской Конституции Anglicanorum Coetibus верные Англиканской Церкви, желающие войти в полное общение с Католической Церковью, имеют возможность сохранить свои духовные, литургические, пастырские традиции, не создавая в ее лоне своего рода «малую альтернативную Церковь». Персональные ординариаты представляют собой церковные округа, аналогичные Церквам sui iuris, но находящиеся под персональной юрисдикцией ординария, управляющего Ординариатом от имени Святейшего Отца. Апостольская Конституция Бенедикта XVI стала ответом на стремление групп верующих англиканцев, желающих стать католиками, сохранить при этом свои традиции, поскольку они представляют собой ценность в масштабах Вселенской Церкви и способствуют приумножению ее духовного богатства.