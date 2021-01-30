1 февраля Музеи Ватикана снова откроют двери для посетителей

Ватиканские музеи вновь откроют двери для посетителей 1 февраля: об этом сообщила их директор Барбара Ятта. После очередного закрытия в период пандемии посетители не имели доступа к коллекциям в течение 88 дней. Сообщает корреспондент Vatican News.

Музеи Ватикана полностью прекратили свою работу в начале всеобщего карантина 9 марта и частично возобновили ее 1 июня. С 9 ноября, когда, согласно постановлению итальянских властей, все выставки и музеи снова были вынуждены закрыться, Музеи Ватикана не принимали посетителей, но всё это время не прекращались реставрационные работы, издательская деятельность, работы мастерских, ремонт помещений. «В этот период, – отметила Барбара Ятта, – единственное, чего нам не хватает, – это самый главный аспект нашего учреждения, а именно общение с публикой».