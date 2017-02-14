Испанский «Реал Мадрид» уберет христианский крест с эмблемы клуба в арабских странах

Фирменная продукция испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» в странах Ближнего Востока будет продаваться с измененным логотипом — на нем уберут католический крест. Сообщается, что таким образом клуб хочет дополнительно заработать 50 миллионов евро.

Такое условие прописано в контракте клуба с компанией «Marka», которая приобретала права на изготовление и продажу сувенирной продукции с символикой «Реала» в мусульманских ближневосточных странах Персидского залива: Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Омане.

При этом, как отмечается, сам клуб не собирается менять свой логотип.

«В странах Персидского залива нужно быть осторожными, потому что здесь настороженно относятся к любым изображениям креста», — заявил вице-президент «Marka» Халед аль-Мхеиры.

Отсутствие креста на эмблеме «Реала» на сувенирной продукции будет не первым прецедентом в истории футбольного клуба. В 2014 году во время строительства Real Madrid Resort Island в Объединенных Арабских Эмиратах футбольный клуб также убрал крест со своего логотипа, чтобы найти взаимопонимание с Национальным банком Абу-Даби. Тогда такие действия вызвали протесты среди членов и футбольных болельщиков испанского клуба.



Другие подобные прецеденты

«Реал Мадрид» — не первый футбольный клуб Европы, который убирает христианский символ под натиском мусульманских бизнес-партнеров. ФК «Барселона» убирал со своей эмблемы крест св. Юрия, чтобы продавать больше футболок в мусульманских странах.

Французский клуб «Paris Saint Germain», принадлежащий королевской семье Катара, также изменил свой герб, убрав королевскую колыбель. Этот элемент считается оскорбительным в арабском мире, так как он связан с династией, которая принимала участие в Крестовых походах.



Петиция несогласных

Католическое общество Enraizados (Укоренение) начало кампанию по сбору подписей, чтобы не допустить изменения эмблемы клуба в арабских странах.

Как отмечают авторы петиции, в то время, когда христиане подвергаются преследованию в богатых странах Африки и Азии, президент «Реал Мадрида» Флорентин Перес решил убрать крест, чтобы не потерять многомиллионный контракт.

Этим решением клуб повернется спиной к 800 тысяч христиан, живущим в ОАЭ, а это 12,6 процента жителей страны.

Активисты напоминают, что футболисты «Реала» всегда играют в футболках с эмблемой креста и никто никогда не высказывал недовольства по этому поводу. К тому же, крест помещен на флагах многих европейских стран. И их власти никогда не убирают изображение креста с государственных символов, когда туда приезжают делегации из мусульманских стран.

По материалам Сatholic.by и Deon.pl