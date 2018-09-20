Инициировано еще одно направление экуменического диалога

Святейший Престол и Сообщество Протестантских Церквей Европы приняли решение вступить в официальный экуменический диалог. Соответствующий документ был подписан 16 сентября с.г. в Базеле (Швейцария) председателем Папского Совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом и председателем Сообщества Протестантских Церквей Европы Готфридом Лохером. Подписанию этого документа предшествовало несколько лет изучения ситуации, по итогам которого был опубликован отчет Рабочей группы. В нем было отмечено, что в том, что касается понимания природы Церкви, произошло значительное сближение позиций сторон, а потому имеются перспективы и для дальнейшего сближения.

Организация, называющая себя «Сообществом Протестантских Церквей Европы», была учреждена 1 октября 1974 г. Ныне она представляет свыше 50 миллионов верных, принадлежащих к порядка сотни протестантских общин (среди которых лютеране, реформаты, вальденсы, методисты) из 30 европейских стран и нескольких стран Латинской Америки (где эти общины были основаны выходцами из Европы).

Источник: Vatican News