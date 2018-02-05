5 февраля. Святая Агата (Агафия), дева и мученица. Память

Святая Агата (Агафия или Агафья) – христианская мученица III столетия, принявшая мученическую кончину 5 февраля 251 г., в ходе гонений при императоре Деции. Место ее жизни и свидетельства – город Катания на Сицилии.

Имя Агаты включено в чин Мессы Римского и Амвросианского обрядов, что доказывает древность ее почитания и его распространенность в христианском мире. Имя мученицы также упомянуто в «Мартирологе» св. Иеронима (середина V века), ей посвящен гимн, приписываемый Папе Дамасию. В начале VI века Папа Симмах построил в пригороде Рима посвященный ей храм. Тогда же было составлено ее Житие, которое, однако, до нас не дошло, но послужило источником трех более поздних Житий, которые воспроизводят одну и ту же сюжетную канву, но различаются между собой второстепенными деталями.

Жизнеописание св. Агаты воспроизводит типичную для девы-мученицы первых веков христианства историю. Происходя из богатого и знатного рода, она также отличалась красотой и поэтому многие сватались к ней. Среди них был и префект Сицилии Квициан. Однако уверовавшая во Христа и принявшая Крещение Агата была тверда в своем решении всецело посвятить себя Богу и сохранить девственность, а потому отвечала всем отказом.

Когда в 250 г. император Деций издал эдикт о преследовании христиан, префект Квициан попытался склонить Агату к сожительству, в противном случае угрожая ей страшными мучениями. Но Агата отвергла его домогательства, моля при этом Господа Иисуса прийти к ней на помощь и укрепить ее в борьбе. Квициан отправил Агату в дом некой Афродисии, известной распущенностью нравов, где святая провела 30 дней, но не уступила в борьбе, так что в конце концов Афродисия заявила римскому чиновнику, что не в силах сломить ее волю.

Тогда Квициан инициировал против Агаты судебный процесс. «Как же ты, будучи патрицианкой, унизилась до того, что стала христианкой?» — спросил он. «Истинное благородство, — отвечала святая, — приобретается исповеданием Иисуса Христа, Которого называют Рабом». На требование принести жертву языческим богам она заметила: «Удивительно, что ты, разумный человек, предлагаешь мне такое. Ты и сам стыдишься своих богов и, тем не менее, велишь мне поклоняться им».

Взбешенный Квициан приказал подвергнуть Агату бичеванию, прижигать ее тело раскаленным железом и резать его ножами, а когда святая стойко перенесла эти пытки, велел отрезать ей груди. Истекающую кровью девушку бросили в темницу, где ей явился святой апостол Петр в сопровождении несшего факел ангела и исцелил ее раны. При этом тюремную камеру озарил свет небесный, так что испуганная стража бежала, оставив двери открытыми. Но Агата не воспользовалась возможностью бежать. «Не дай мне Бог потерять такой уже близкий венец и подвергнуть стражников наказанию, которого им тогда не избегнуть», — сказала она.

Наутро Квициан потребовал снова привести к нему девушку и опять предложил ей принести жертвы языческим богам. «Как же неразумен твой приказ, — ответила Агата, — отречься от Того, Кто исцелил нанесенные мне тобой раны!»

Тогда префект приказал сжечь ее на медленном огне, но когда Агату бросили на угли, началось землетрясение, и уже сам народ стал требовать прекратить ее мучить. Палачи затушили огонь, однако Агата, не выдержав страданий, уже скончалась. По преданию ей было тогда 16 лет, а последними ее словами были слова молитвы: «Господи, хранивший меня с самого детства. Ты очистил мое сердце от любви к этому миру и помог претерпеть множество испытаний. Прими же теперь дух мой!»

Спустя год после кончины Агаты проснулся сицилийский вулкан Этна, но благодаря молитве христианской общины Катании к этой святой лава не дошла до города. Узнав об этом чуде, многие местные язычники обратились ко Христу, и с тех пор св. Агату стали почитать как небесную защитницу от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий. Ее покровительству вверяли свои дома и имущество, считалось, что нахождение в доме изображения св. Агаты предохраняет жилище от огня.

Также сложилась традиция освящать в день памяти св. Агаты (5 февраля – день ее мученической смерти) хлеб, соль и воду. Освященные таким образом хлеб и соль бросают в огонь, чтобы спасти свои жилища от огненной стихии, их дают в пищу домашним животным, чтобы обезопасить их от болезней. «Хлеб святой Агаты» берут с собой в дальние путешествия, женщины обращаются к св. Агате при болях в груди и некоторых других болезнях, а также в период кормления грудью. Святая Агата – покровительница пожарных и рыцарей Мальтийского ордена. Поскольку согласно одному из преданий св. Агата во время гонений скрывалась какое-то время на острове Мальта, ее имя носят местные катакомбы, а орден Святой Агаты – это государственная награда Мальтийской республики.

Во имя Святой Агаты освящен кафедральный собор в городе Катания (Сицилия), в котором почивают ее мощи. Ежегодно в день памяти святой их возят по улицам города в золотом реликварии, установленном на специальную повозку.

Иконографическая традиция изображает святую с пальмовой ветвью (символ одержанной победы) или слоновой костью (символ твердости и чистоты) в руках, с факелами и клещами (орудия пыток, которым она подверглась), часто – на фоне горящего дома или извергающегося вулкана Этна. Изображают также отрезанные груди святой, лежащие на блюде.