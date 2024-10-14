Знаменитый балдахин Бернини вновь засияет в главном алтаре Ватиканской базилики (+ ФОТО)

27 октября в Ватиканской базилике Святого Петра будет завершён девятимесячный процесс реставрации знаменитого балдахина Джованни Лоренцо Бернини, информирует русская служба Vatican News.

По случаю торжественной Мессы, которую возглавит Папа Франциск в рамках закрытия Синода епископов, с монумента будут окончательно сняты леса и защитные покрытия. В ходе богослужения также будет представлен древний трон эпохи Каролингов, временно извлечённый из кафедры св. Петра для проведения реставрационных работ.

Об этом на пресс-конференции сообщил кардинал Мауро Гамбетти, архипресвитер базилики Святого Петра. Кардинал назвал 27 октября «знаменательной датой», напомнив, что именно в этот день в 1986 году по инициативе Иоанна Павла II в Ассизи состоялась историческая миротворческая встреча представителей разных религий. По словам Гамбетти, Папа Франциск лично посетил реставрационные работы в базилике и высоко оценил их.

Реставрация балдахина Бернини, созданного между 1624 и 1635 годами, возвращает монументу его первоначальный блеск. В последний раз он подвергался чистке в 1758 году: согласно хроникам, в течение трёх месяцев над ним ежедневно трудились около шестидесяти квалифицированных рабочих. С тех пор шедевр из бронзы, золота, дерева и позолоченной меди высотой с десятиэтажный дом (около 30 метров) частично потускнел и покрылся налётом пыли и конденсата. Теперь реставраторам удалось восстановить яркость золота и оригинальный бронзовый оттенок, что создаёт уникальный визуальный контраст.

Работа над очисткой балдахина включала множество технических сложностей. Окружающие монумент строительные леса были спроектированы так, чтобы не касаться его, не препятствовать богослужениям, а также обеспечивать равномерное распределение нагрузки и защиту пола, под которым находятся гроты и ватиканский некрополь. Процесс реставрации – при финансовой поддержке Рыцарей Колумба – был тщательно спланирован коллективом учёных из Музеев Ватикана, техников, реставраторов, искусствоведов, инженеров и архивариусов.

Особое внимание было уделено сохранению исторических слоёв и деталей, таких как оригинальные бронзовые покрытия, позолота и уникальные декоративные элементы. Реставраторы не только вернули монументу его величие, но и открыли возможность лучше рассмотреть скульптуры ангелов, тиары и Папские ключи, украшающие колонны и верхнюю часть балдахина.

Кроме того, во время реставрационных работ были найдены интересные артефакты, рассказывающие о жизни и истории собора. Среди них – детская обувь, оставленная, вероятно, юным учеником ремесленника, помогавшего отцу во время одного из предыдущих ремонтов, а также старинный список покупок XVIII века. Эти находки, несмотря на их кажущуюся малозначительность, дают представление о жизни тех, кто трудился в соборе Св. Петра на протяжении веков. Все артефакты будут каталогизированы и сохранены для будущих поколений.

Открытие балдахина Бернини совпадает с подготовкой к юбилейному 2025 Святому году. По словам отца Энцо Фортунато, директора Службы коммуникации базилики Св. Петра, нынешняя реставрация – не только физическое обновление памятника, но и символ духовного возрождения, столь необходимого в наше время. Священник провёл аналогию с семейными традициями подготовки к важным событиям, когда дом очищают, а одежду обновляют: «Именно это мы делаем для собора Св. Петра в преддверии Юбилея». Кроме того, были проведены и другие мероприятия, такие как установка нового стекла для защиты знаменитой «Пьеты» Микеланджело.

Следующим этапом реставрационных работ станет восстановление скульптурной композиции кафедра святого Петра – ещё одного шедевра Бернини, созданного в 1666 году и расположенного позади балдахина. С этим процессом также связано временное извлечение древней реликвии – трона святого апостола Петра, выполненного из дерева и инкрустированного слоновой костью; он будет выставлен на обозрение публики с 27 октября по 8 декабря. Впервые за 50 лет древняя реликвия была извлечена из монумента. Специалисты надеются, что исследование старинных материалов и технологий изготовления трона выявит новые данные о его происхождении и, возможно, следы более древних элементов, использованных в его создании. Речь идёт также о панели с изображением подвигов Геракла и созвездий: «Изыскания покажут, можно ли их приписать, как хотели бы некоторые ученые, к III веку», – отметил в интервью Ватиканскому радио Пьетро Дзандер, глава отдела некрополя и художественных ценностей Фабрики Святого Петра.