Злу никогда не победить. Месса Папы в Киншасе (ДРК)

Утром 1 февраля, во второй день апостольского визита в Демократическую Республику Конго, Папа Франциск возглавил в столичном аэропорту Святую Мессу в заирском обряде, молясь о мире и справедливости в африканской стране. В богослужении приняли участие более миллиона паломников и около тысячи священников. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Епископ Рима выразил радость по поводу долгожданной встречи с конголезскими верующими и отметил, что евангельское чтение (Ин 20,19-23) приводит первые слова воскресшего Иисуса ученикам: «Мир вам!». Это гораздо больше, чем обычное приветствие, отметил Папа: это самое первое послание мира. Пасхальный мир Христа передаётся нам на каждой Святой Мессе: он приходит с воскресением, ибо сначала Господь должен был победить наших врагов, грех и смерть и примирить землю с Отцом. Вечером, накануне встречи с воскресшим Христом, в сердцах испуганных и разочарованных учеников царил мрак смерти. Однако мир Иисуса «приходит в самый неожиданный и безнадёжный момент, когда нет и проблеска мира». Господь всегда протягивает руку и поднимает, когда мы на дне, отметил Святейший Отец. Если мы с Христом, злу никогда не победить, поэтому нельзя позволить унынию, обречённости и фатализму воцариться в нас. «В мире, удручённом насилием и войной» христиане должны подражать Иисусу, настойчиво повторяющему ученикам: «Мир вам!».

«Как же нам сохранить и взрастить мир Иисуса?», – задался вопросом Папа. Господь Сам указывает на три источника Божьего мира, и первым из них является прощение. Прежде, чем дать апостолам власть прощать других, Христос прощает их самих, показывая собственные раны любви к людям и открывая для них источник милосердия. Господь видит и наши раны, раны страны и народа, «которые горят, постоянно заражаясь ненавистью и насилием»; Он желает их исцелить. Сегодня Иисус хочет «помазать нас Своим прощением, чтобы даровать мир и смелость прощать». Папа призвал конголезцев «совершить великую амнистию сердца», приблизить Распятого к сердцу, открыться Его миру и написать в своих домах, на одежде, на улицах послание Христа: «Мир вам!».

Второй источник мира, по словам Папы Франциска, – община. Воскресший Иисус встречается со всеми, обращается к ним во множественном числе, передавая Свой мир первой общине. «Христианство невозможно без общины, как и мир без братства», – подчеркнул Святейший Отец. Ранее ученики мыслили «слишком по-человечески», но эти мирские желания оставили их с пустыми руками, лишили общину мира, породив споры и противостояние (см. Лк 9,46; 22,24). Христиане также рискуют попасть в ловушки власти и денег, поддаться разделениям, карьеризму, алчности, иллюзиям. По словам Папы, лучшее противоядие к искушению раскола и обособления – делиться с бедными: они – часть нашей общины, а братство – её истинное богатство. Поэтому нужно с Божьей помощью созидать Церковь, свободную от мирского духа, исполненную Святого Духа и братской любви.

Третьим источником мира, подчеркнул Папа Франциск, является миссия. Иисус посылает учеников благовествовать мир, ведь и Небесный Отец послал Его служить и отдать жизнь за человечество (см. Мк 10,45), явить Свою милость к каждому (см. Лк 15), взыскать дальних (см. Мф 9,13). Господь дарует мир не только праведникам, но всем без исключения. Христиане призваны быть «миссионерами мира», и эта миссия облекает их в мир Христов. Нужно верить, что этнические, региональные, социальные и религиозные различия не становятся препятствием; христианам нужно сотрудничать со всеми, чтобы разорвать порочный круг насилия и разрушить козни ненависти. Ученики Христа призваны быть «совестью мира в этом мире», свидетелями любви, братства и прощения, «миссионерами безоглядной любви Бога к каждому человеку».

«’Мир вам!’, говорит Иисус сегодня каждой семье, общине, этнической группе, району и городу в этой великой стране. ’Мир вам!’: пусть эти слова нашего Господа звучат в наших сердцах», – призвал в конце проповеди Папа Франциск.