«Журнал Московской Патриархии» завершил формирование своего интернет-архива

«Журнал Московской Патриархии» завершил публикацию своего архива в интернете. Об этом информирует портал «Богослов.Ru».

Теперь на сайте jmp.ru в разделе «Архив» доступны для просмотра все печатные номера издания за всю его предшествующую историю.

Материалы, выложенные на начальной стадии осуществления проекта по созданию интернет-архива ЖМП, некоторое время тому назад были подвергнуты недоброжелательному воздействию извне, последствия которого, как сообщается, были ликвидированы.

В настоящее время пользователям доступны: единый блок сканов с 1931 по 1935 годы, а также pdf-версии номеров «Журнала Московской Патриархии» с 1943 по 2024 годы (по №8/24 включительно).

Рdf-версии новых номеров будут регулярно добавляться.