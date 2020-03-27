Жертвой COVID-19 стал итальянский епископ-миссионер

Итальянский епископ Анджело Морески скончался 25 марта от коронавируса. Член Ордена салезианцев, он много лет служил миссионером в Эфиопии. Всего с начала эпидемии в Италии скончалось уже 69 католических священников. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

Анджело Морески родился 13 июня 1952 года в Наве, провинция Брешиа на севере Италии. В Орден салезианцев вступил в 1974 году, священником стал в 1982 году. Много лет отец Анджело послужил в Эфиопии, занимая должность Провинциального советника Ордена салезианцев и настоятеля прихода в Дилле на юге страны. В 2000 году Папа Иоанн Павел II назначил его первым префектом города Гамбелла, а спустя девять лет Бенедикт XVI учредил Апостольский викариат Гамбеллы, который Морески возглавил, будучи возведен в сан епископа. Его хиротония состоялась в январе 2010 года.



67-летний иерарх страдал диабетом, у него была ампутирована нога. В Италию он приехал на лечение, но 19 марта, во время планового диализа у него поднялась температура и начались проблемы с дыханием. Это был коронавирус. Морески поместили в больницу, где он и скончался 25 марта, в сам праздник Благовещения.

По информации газеты Итальянской епископской конференции «Avvenire», к 26 марта в стране от COVID-19 умерло 69 священников. Эта цифра не учитывает монахов, монахинь и миссионеров-мирян. Самым страшным случаем стала смерть 13-ти монахов-ксавериан в Парме. Часть из них находилась в главном доме Конгрегации Братьев Св. Франциска Ксаверия, а часть – в больнице.