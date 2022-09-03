«Здравствуй, школа!» День знаний в Католической школе Новосибирска (+ ФОТО)

1 сентября начался новый 2022/23 учебный год. Праздник знаний — это важный и запоминающийся день для двух миллионов российских первоклашек и, конечно, их родителей и учителей. Всего же по всей России нынче за парты сели 17,5 миллионов школьников — это на 500 тысяч больше, чем в 2021-м году. А еще студенты высших учебных заведений, учащиеся техникумов…

В Новосибирске в этом году будут обучаться более 200 тысяч школьников, причем более 23 тысяч — это первоклассники. А среди них — и ученики Общеобразовательной Католической школы Рождества Христова, которую опекают отцы-францисканцы. В наступившем учебном году в ней будут обучаться свыше сорока мальчиков и девочек с первого по четвертый класс.

Вся Торжественная часть нынешнего Дня знаний проходила на улице Школы, так как учебные заведения в связи с пандемией пока стараются организовывать праздничные мероприятия на свежем воздухе. Линейка, в которой кроме учеников приняли участие и их родители, началась с исполнения гимна России у воздвигнутого во дворе государственного флага.

Директор Католической школы Рождества Христова в Новосибирске — неутомимый священник-францисканец Коррадо Трабукки, OFM — каждый год предлагает коллективу учителей и учащихся какой-либо девиз (он же – тема-лозунг), содержание которого предстоит раскрывать и углублять на протяжении всего учебного времени. Ранее такими темами-лозунгами были «ВМЕСТЕ», «КОМАНДА», «ЛЕСТНИЦА», «ПОДСОЛНУХ», «БЕРЕЗКА», «ДОМ», «ВОДА»… А в этом году темой-девизом станет «ЗЕРНО».

— Если бросить зерно в землю, что тогда будет с ним? — раскрыл отец Коррадо смысл процесса обучения.

Также во время линейки дети показали мини-сценки, которые они заранее готовили в августе по случаю начала учебного года. Очень теплая погода в первый день осени — солнце не жалело своего тепла и света — только лишь дополнительно способствовала повышенному эмоциональному настрою всех собравшихся, как ребятишек, так и их наставников, и родителей.

В заключение ученики разошлись по своим классным комнатам, где их ожидали памятные подарки. Все они были, конечно, рады вернуться в свою школу, а только прибывшие в 1-й класс с любопытством её изучают.

Мы поздравляем учащихся и педагогов Католической школы с началом учебного года и желаем им успехов, трудолюбия, мудрости и обильного благословения Божия на тернистом пути обретения знаний!



По информации Оксаны Кондратьевой

Фото — о. Виталий Костюк, OFM