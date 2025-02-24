Здоровье Святейшего Отца остается критическим, но без новых приступов

«Состояние Святейшего Отца остается критическим, однако с вечера субботы новых респираторных кризисов у него не было», — сообщила пресс-служба Апостольского Престола вечером в воскресенье 23 февраля.

Папе Римскому ввели две дозы эритроцитарной массы, что пошло ему на пользу и повысило уровень гемоглобина. Тромбоцитопения остается стабильной, однако некоторые анализы крови показывают начальную легкую почечную недостаточность, которая в настоящее время находится под контролем, говорится в отчете.

Продолжается высокопоточная кислородная терапия через носовые катетеры. Святейший Отец остается в сознании и хорошо ориентируется. В связи со сложностью клинической картины и необходимостью ожидания эффекта от медикаментозной терапии прогноз остается неопределенным.

Пресс-центр также сообщил, что воскресным утром в специально оборудованном помещении на 10-м этаже Папа Франциск принял участие в Святой Мессе вместе с теми, кто ухаживает за ним в эти дни госпитализации.