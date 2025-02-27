Здоровье Папы улучшается, но прогноз остается осторожным

Медицинская информация, озвученная Залом Печати вчера вечером, свидетельствует о небольшом улучшении состояния здоровья Папы Франциска, который продолжает лечение в клинике «Джемелли». Несмотря на положительную динамику, врачи остаются осторожными в своих прогнозах.

Согласно последним данным из римской больницы, за минувшие сутки клиническое состояние Святейшего Отца показало дальнейшее, хотя и незначительное, улучшение. Выявленная ранее легкая почечная недостаточность полностью купирована, что является позитивной новостью в процессе выздоровления.

«У пациента нормальная стандартная эволюция воспалительного процесса» — так врачи охарактеризовали результаты компьютерной томографии грудной клетки, сделанной накануне вечером. Это свидетельствует о том, что легкие Папы Франциска постепенно восстанавливаются после перенесенного им воспаления.

Гематохимические и гемоцитометрические анализы, проведенные в среду 26 февраля, также подтвердили улучшение, что дало повод для осторожного оптимизма медицинскому персоналу, лечащему Понтифика.

Папа продолжает получать концентрированную кислородную терапию, и в течение всего вчерашнего дня у него не было ни одного астматического криза. Важным элементом лечения остается респираторная физиотерапия, способствующая восстановлению нормальной функции дыхательной системы.

«Однако прогноз остается осторожным», — подчеркивают врачи, несмотря на некоторое улучшение. Это означает, что медицинский персонал продолжает внимательно следить за здоровьем пациента и с осторожностью оценивает сроки его полного выздоровления.

Утром в среду Святейший Отец причастился, а после обеда он посвятил время работе, что является положительным признаком его выздоровления.

Информация о состоянии здоровья Папы Франциска продолжает оставаться в центре внимания верующих по всему миру, которые молятся о его скорейшем и полном выздоровлении.