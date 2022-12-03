Заявление Епископа Преображенской епархии в Новосибирске в связи с осквернением памятника жителям села Белосток (Томская область), погибшим во время репрессий 1938 г. и Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.

С глубоким огорчением узнал я о том, что на территории нашей епархии, в с. Белосток Томской области, был осквернен памятник погибшим жителям этого старинного села. Неизвестные вандалы сорвали доски с именами мужчин, убитых во время репрессий в 1938 г., а также Крест, входящий в ансамбль памятника. Благодарение Богу, что остались сохранными доски с именами солдат из того же села, погибших в 1941-1945 гг.

Я хотел бы подчеркнуть, что люди, расстрелянные в 1938 г., были мирными и трудолюбивыми гражданами. Тот факт, что этнически они были поляками, не означает, что для многонационального государства, которым был СССР и которым сегодня является Россия, они чужие. Их потомки — граждане России, которые работают, служат, учатся и живут вместе со всеми. Точно так же тот факт, что многие из них — католики по вероисповеданию, не делает их чужими для многоконфессионального общества.

Особенное огорчение вызывает тот факт, что объектом вандализма стал Крест. Ведь этот Крест — знак не только для католиков, и тем более это не знак вражды или разделения, но знак любви Христовой ко всем людям.

Я надеюсь на скорейшее выяснение обстоятельств произошедшего и на восстановление утраченных досок с именами сыновей нашего Народа и нашей Церкви, и на восстановление Креста.



Епископ Иосиф Верт,

ординарий Преображенской епархии в Новосибирске

(фото: nkvd.tomsk.ru)