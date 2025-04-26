Заупокойная Месса по новопреставленному Папе Римскому прошла в столице Сибири (+ ФОТО)

В субботу, 26 апреля 2025 года, в главном храме Преображенской епархии прошла заупокойная Святая Месса по новопреставленному Святейшему Отцу Франциску.

Торжественное богослужение началось в полной темноте при свечах – по неизвестной причине с самого утра весь городской квартал Новосибирска, на котором расположено здание Кафедрального собора Преображения Господня, был обесточен. Из-за отсутствия электроэнергии не работали микрофоны и звукоусилители в большом переполненном храме. Однако все пришедшие на последнее молитвенное прощание с Папой Римским, понимая неординарность ситуации, смиренно и терпеливо старались внимать каждому моменту совершаемой траурной Литургии, чтя память такой же неординарной личности человека, который жил для других, в первую очередь – для малых, бедных, страдающих.

Святую Мессу возглавил Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт. Его Преосвященству сослужило епархиальное и приходское духовенство.

Десятки верующих молились об упокоении раба Божия Папы Франциска, о его последнем пути в Дом Отца Небесного.

Помимо местной католической общины, в богослужении приняли участие представители различных протестантских деноминаций, а также мусульманской и буддийской общин. Были представители Областного Правительства и мэрии Новосибирска.

Приветствуя собравшихся перед началом Мессы, Владыка Иосиф отметил, что сегодня в Риме Церковь прощается со своим Архипастырем, и нашу Преображенскую епархию представляет там епископ Штефан Липке.

В своей проповеди после чтения Евангелия Правящий епископ подчеркнул, что мы всё ещё находимся во времени Пасхальной недели и сравнил сегодняшний период Светлой Седмицы с таким же временем ровно 20 лет тому назад, когда в Светлую субботу Октавы Пасхи оставил эту земную юдоль и ушёл к Отцу Папа Иоанн Павел II, ныне уже канонизированный. Папа Франциск последовал его примеру и вступил на этот путь к Вечной Отчизне сразу, в первый же день, после Торжества Воскресения Христова. И действительно, можно сказать, что эти два Предстоятеля Католической Церкви умерли благостной смертью в Пасхальную Октаву. «Мы скорбим об ушедшем от нас Папе Франциске и, одновременно, радуемся: радуемся тому Празднику, который мы сейчас переживаем, и радуемся, что новопреставленный вошел в эту Вечную радость с Воскресшим Господом!»

А далее проповедник напомнил основные вехи земного пути почившего Папы Римского, особо вспомнив некоторые «стояния» в течение 12 лет его понтификата.

См. полную видеозапись проповеди Епископа Иосифа Верта:

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После причастия многие прихожане захотели оставить запись в книге соболезнований, которая была начата 21 апреля, в день кончины Папы Франциска, и все эти дни заполнялась словами благодарности и молитв о новопреставленном Святейшем Отце.



Подробности субботнего траурного богослужения в кафедральном соборе Новосибирска запечатлел объектив нашего внештатного фотокорреспондента Юлии Шулус: