Зал Печати утром 6 марта: Папа провел ещё одну спокойную ночь в больнице

«Ночь прошла спокойно, Папа продолжает отдыхать» — говорится в кратком сообщении пресс-службы Апостольского Престола, опубликованном 6 марта 2025 года в 8:14 утра по центральноевропейскому времени.

Во вчерашнем вечернем коммюнике Зала Печати Ватикана сообщается, что 5 марта клиническое состояние Святейшего Отца оставалось стабильным, без эпизодов дыхательной недостаточности. «В течение дня, как и планировалось, он проходил высокопоточную кислородную терапию, а ночью будет возобновлена неинвазивная механическая вентиляция лёгких. Святейший Отец усилил дыхательную физиотерапию и активную двигательную терапию. День он провёл в кресле. Учитывая сложность клинической картины, прогноз остаётся сдержанным. Утром в частных апартаментах на 10-м этаже Святейший Отец участвовал в обряде благословения пепла, который был возложен на него священником, а затем принял Евхаристию. После этого он посвятил время рабочим обязанностям. Утром он позвонил о. Габриэлю Романелли, настоятелю прихода Святого Семейства в Газе. Во второй половине дня он чередовал отдых с работой».

Папа активно сотрудничает с врачами и пребывает в бодром настроении. Медики подчёркивают отсутствие кризисных эпизодов за последние два дня, но для дальнейших оценок потребуется время. В контексте сложной ситуации клиническая картина остаётся стабильной.



Источник: русская служба Vatican News