Зал Печати 5 марта: состояние Папы Франциска стабильное, без осложнений

«Ночью Папа Франциск хорошо отдохнул и проснулся вскоре после 8 часов». Об этом говорится в утреннем коммюнике пресс-службы Ватикана от 5 марта относительно здоровья Святейшего Отца, проходящего лечение с 14 февраля в римской больнице им. Агостино Джемелли.

Также во вчерашнем вечернем бюллетене сообщается, в течение дня клиническое состояние Святейшего Отца оставалось стабильным. «Эпизодов дыхательной недостаточности или бронхоспазма не наблюдалось. Температура была в норме, сознание ясным. Папа сотрудничал с медицинским персоналом и ориентировался в ситуации. В первой половине дня ему была назначена высокопоточная кислородная терапия, а также проведена дыхательная физиотерапия». Как и планировалось, на протяжении всей ночи осуществлялась неинвазивная искусственная вентиляция лёгких. «Прогноз остаётся сдержанным. В течение дня Святейший Отец чередовал молитву и отдых, а утром принял Евхаристию», – сообщается в вечернем коммюнике от 4 марта.

Общая клиническая картина стабильна, включая показатели работы сердца, почек, а также анализы крови. В контексте текущей пневмонии частота бронхоспазмов вполне предсказуема, при этом в целом ситуация остаётся сложной.



Источник: русская служба Vatican News