Закон и лицемерие. Общая аудиенция 25 августа

На общей аудиенции в среду 25 августа Святейший Отец остановился на второй главе Послания к Галатам, где апостол Павел неожиданно ссылается на происшествие, имевшее место за несколько лет до его письма.

Павел рассказывает, как он противостоял Петру, который должен был подвергнуться нареканию: «Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных».

Здесь, пояснил Папа, вновь вступают в игру Закон и свобода. Упоминая об этом эпизоде, Павел хочет напомнить галатам, что не следует слушать тех, кто проповедует необходимость обрезания, то есть необходимость быть «под Законом» и всеми его предписаниями.

Упоминая о Петре, апостол язычников добавляет: «Вместе с ним лицемерили прочие иудеи». Соблюдение Закона христианами, как утверждает Павел, ведет к лицемерию: вирус лицемерия с легкостью распространяется там, где межличностные отношения наполнены формализмом.

В Библии – отметил Папа – есть немало примеров осуждения лицемеров. Лицемер – это тот, кто делает вид, льстит и обманывает, живя с маской на лице и не имея мужества смотреть истине в лицо. Нередко, пояснил Папа, лицемерие скрывается в трудовых коллективах, где некоторые изображают друзей для коллег, на самом деле считая их соперниками. В политике также встречаются лицемеры – те, кто на публике ведут себя совсем не так, как в частной жизни. Особенно отвратительно лицемерие в Церкви, подчеркнул Святейший Отец: есть немало христиан, немало служителей, которым присуще лицемерие.

«Давайте не будем бояться быть настоящими, говорить правду, выслушивать правду, сообразовываться с истиной», — призвал в заключение Папа Франциск.



Источник: Vatican News