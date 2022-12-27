Юные артисты напомнили прихожанам Кафедрального собора историю о рождении Божественного Младенца (+ ФОТО)

В воскресенье 25 января — в самый день светлого праздника Рождества Христова сразу после утренней Мессы — все собравшиеся в Кафедральном соборе Преображения Господня смогли стать зрителями театрализованной сценки, которая согласно древней традиции восходит ко временам св. Франциска Ассизского.

Как и всегда, в основе нынешнего рождественского представления лежал мотив Священной Истории Спасения, преломленной в нашей повседневности. А подготовили этот спектакль воспитанники старшей группы Епархиального Детского досугового центра им. Гертруды Детцель.

На этот раз центром развернувшегося действа стали приключения современного мальчика Давида, которому волей Божественного Провидения удалось принять участие в Евангельских событиях двухтысячелетней давности.

Рождественский сюжет ведет зрителя за собой – и вот уже продавцы на Вифлеемском базаре угощают мандаринами сидящих в храме людей, а вот знатная госпожа нанимает к себе на работу нашего героя. Теперь наш герой вынужден стать пастухом и вместе с остальными пасти овец, но сюжет истории был бы прост, если бы этот самый пастушок не стал настоящим свидетелем появления на свет Предвечного Младенца Иисуса.

Далее история продолжается в доме бедной вдовы Дамарь, где та со своими домочадцами обсуждает появление в мире будущего Мессии. Она еще не знает, что в своем хлеву ей уготовано приютить Святое Семейство.

А уже в следующей сцене пастухам является Божий вестник, который говорит о рождении Господа на земле. В тот же миг Рождественская ночь преображает всё вокруг! Ликует весь мир!

«Верую в Господа нашего Иисуса Христа», — говорит наш отважный главный герой, проделавший столь важный духовный путь из современного мальчишки в свидетеля той наполненной любовью и нежностью Ночи Рождения. Ночи, подарившей Святую Надежду всему миру…



Наталья Губина